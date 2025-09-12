Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров 12 сентября принял глав делегаций, участвующих в четвертой встрече секретарей Советов безопасности Организации тюркских государств в городе Бишкеке.

Участие во встрече приняли главы Совбезов Кыргызстана Бактыбек Бекболотов, Азербайджана – Рамиль Усубов, Казахстана – Гизат Нурдаулетов, Турции – Окай Мемиш, Узбекистана – Виктор Махмудов, а также Генеральный секретарь ОТГ Кубанычбек Омуралиев.

Обсуждены вопросы региональной и международной безопасности, в том числе борьба с терроризмом, киберугрозы и укрепление сотрудничества между тюркскими странами.

Фото пресс-службы АП КР. Секретари ОТГ

Садыр Жапаров подчеркнул, что в период председательства в Организации тюркских государств Кыргызстан прилагает все усилия для дальнейшего укрепления сотрудничества между странами.

«Наше сотрудничество охватывает широкий спектр сфер — от внешней политики, торговли, энергетики и зеленой экономики до туризма, цифровизации и даже космических исследований. И это взаимодействие продолжает расширяться. Сегодня Организация тюркских государств заняла весомое место в архитектуре региональной и международной стабильности», — сказал президент.

Он напомнил о принятых в рамках организации важнейших документах, включая «Видение тюркского мира — 2040» и «Стратегия ОТГ на 2022-2026 годы», которые стали основой для тесного сотрудничества в сфере безопасности, скоординированных действий в борьбе с терроризмом, экстремизмом, незаконной миграцией и организованной преступностью.

«Кыргызстан всегда стремится к мирному и дипломатическому урегулированию конфликтов. Мы убеждены, что именно такой подход лежит в основе настоящего партнерства и устойчивого развития», — подчеркнул глава государства.

Он также выразил уверенность, что сегодняшняя встреча придаст новый импульс взаимодействию стран и внесет важный вклад в укрепление стабильности на пространстве тюркского мира.

В свою очередь главы Советов безопасности государств – членов ОТГ отметили высокий уровень председательства Кыргызстана в организации и усилия по расширению сотрудничества между тюркоязычными странами.

А также выразили готовность к укреплению стратегического взаимодействия между профильными структурами стран – участниц ОТГ.