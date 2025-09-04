Садыр Жапаров встретился с председателем Национального собрания Армении Аленом Симоняном, прибывшим в Бишкек с официальным визитом. Об этом сообщили в пресс-службе президента.

По ее данным, на встрече стороны обсудили развитие межпарламентского взаимодействия и укрепление двусторонних отношений.

Глава государства отметил значимость парламентского диалога для расширения сотрудничества, подчеркнув необходимость активизации работы депутатских групп дружбы. По его словам, это позволит не только развивать институты парламентаризма, но и повысить эффективность сопровождения перспективных направлений партнерства.

Садыр Жапаров выразил уверенность в том, что обмен законодательным опытом поспособствует укреплению всесторонних связей между Кыргызстаном и Арменией.

Ален Симонян в свою очередь подчеркнул конструктивный характер отношений двух стран и отметил, что они строятся на взаимном уважении и открытости. Он также указал на потенциал взаимодействия в сфере инноваций, технологий и культурно-гуманитарного обмена.