Отбирают дом. Раиса Атамбаева обратилась к президенту Кыргызстана

Супруга экс-президента Кыргызстана Раиса Атамбаева через СМИ выступила с обращением к народу и главе государства Садыру Жапарову.

«Сегодня я, к сожалению, впервые вынуждена обратиться к вам. В стране стало модным и частым обращение супруг различных граждан к властям с просьбами оставить им дома. Я как келин великого кыргызского народа и настоящего патриота своей страны не имею никакого права унижаться и просить, чтобы мне и моим детям оставили дом, как всем другим, кто просит. Сам тот факт, что меня хотят заставить поклоняться, позорит всю нашу великую кыргызскую нацию!

7 лет назад, когда началась ожесточенная кампания против моего супруга, мы по приглашению первой леди Узбекистана несколько дней были в этой прекрасной стране. Некоторые мне звонили тогда с угрозами и пожеланиями, чтобы я с детьми не возвращалась в страну. Я и тогда, и сейчас скажу: после убийства хана кыргызов Манаса, его семья бежала и жила в Узбекистане, и даже если нам придется страдать и умирать, мы никогда не допустим повторения подобной истории», — отметила Раиса Атамбаева.

Она обратилась к Садыру Жапарову: «Хоть вы и младше, но хочу обратиться к вам на вы по вашему статусу. Я допускаю, что у вас могут быть непреодолимые негативные эмоции к моему супругу из-за того, что он отказался соглашаться на реабилитацию Бакиева в Дубае. Но вы должны понять, что он выступил не против вас, а заявил о том, что это не вопрос, который могут решить группа из 5-6 экс-президентов и властей, а вопрос, который должен решать весь народ Кыргызстана и в особенности семьи убитых и пострадавших.

На нашей с вами встрече три года назад по поводу нашего единственного дома в родовом селе, инициированной вами, мы договорились с вами, что я буду жить с мужем в нашем доме. В госрезиденции — единственный дом, построенный не за госсчет, а за личные наши средства — у нас забрали.

Но, если вам не дает покоя, что у нас сохранились честь и достоинство и вы хотите таким образом унизить нас, то все в вашей воле сейчас, но помните, что Аллах следит за всеми нами. Как келин великого кыргызского народа в отсутствии супруга я буду отстаивать свои права и защищать наш единственный семейный очаг. Никогда не хотела произносить все это вслух, и мне еще есть много что сказать, но нужно прежде всего думать о сохранении мира и единства нашего народа и страны, к чему я вас и призываю», — добавила Раиса Атамбаева.

Напомним, что участок в селе Кой-Таш, где находится дом бывшего президента Алмазбека Атамбаева, был возвращен государству. Отмечается, что территория решением суда тоже передана государству. На одной ее части власти намерены построить современный дом престарелых, куда планируется перевести пожилых людей из ветхих домов престарелых в столице и Иссык-Атинском районе. На второй части появится детский сад на 500 мест для детей из Кой-Таша и близлежащих сел — Арашан, Таш-Мойнок, Татыр, Прохладного и других. Сейчас местные жители вынуждены возить детей в город.