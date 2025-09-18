17:21
Садыр Жапаров принял глав правительств стран ОТГ

Фото пресс-службы президента. Садыр Жапаров принял глав правительств стран — участниц ОТГ

Президент Садыр Жапаров в резиденции «Ала-Арча» принял премьер-министров и вице-президентов стран Организации тюркских государств (ОТГ). Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Встреча прошла в рамках первого совещания глав правительств и вице-президентов стран ОТГ, которое «стало важным этапом в развитии сотрудничества внутри организации».

Садыр Жапаров отметил, что с момента основания организация проделала большой путь и сегодня успешно развивается.

«Если мы хотим дальнейшего прогресса, необходимо предпринимать конкретные и практические шаги, которые будут приносить реальные результаты. Поддержанные политической волей инициативы станут основой укрепления нашей организации и роста ее авторитета», — подчеркнул он.

Президент выразил уверенность в том, что многие экономические, инфраструктурные и гуманитарные вопросы могут успешно решаться на уровне глав правительств. В частности, он отметил последовательное развитие торгово-экономических отношений между тюркоязычными странами и важность активизации деятельности Турецкого инвестиционного фонда как эффективного инструмента экономической интеграции.

Главы делегаций назвали встречу важной площадкой для реализации задач, поставленных лидерами государств.
