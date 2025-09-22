11:44
Комитет одобрил законопроект об утверждении 17 апреля Днем знаний для взрослых

Депутат Жогорку Кенеша Айсулуу Мамашова инициировала законопроект, согласно которому предлагается ежегодно отмечать 17 апреля как День знаний для взрослых.

Сегодня на заседании комитета ЖК социальной политике нардеп отметила, что любой человек, независимо от возраста, должен всю жизнь стремиться к знаниям, учиться чему-то новому.  «В любой турбулентный период взрослый человек должен быть готов к тому, чтобы благодаря своим знаниям быть готовым найти работу. Как правило, многие люди после получения образования в вузе прекращают учиться чему-то новому.  Многие не могут учиться в вузах, так как нет средств и уходят в профлицеи. Но образование это непрерывный процесс. Установление Дня знаний для взрослых станет дополнительным стимулом для наших граждан и тогда родители смогут стать примером для своих детей в стремлении к обучению», – добавила Айсулуу Мамашова.

Согласно проекту, должны проводиться различные программы и мероприятия, направленные на развитие. Кабмин обязан принять меры по организации образования для взрослых с участием всех уровней власти. Также планируется разработка доступных образовательных курсов и повышение уровня образования населения.

Некоторые члены комитета отметили, что инициатива требует проведения общественных слушаний. Но женщины-депутаты поддержали законопроект. В итоге комитет поддержал законопроект.
