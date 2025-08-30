Китайских миротворцев предлагает ввести в Украину Дональд Трамп.

По данным Financial Times, президент США предложил задействовать китайских миротворцев для создания нейтральной зоны вдоль линии фронта в Украине. Эта идея, которую ранее предлагал российский лидер Владимир Путин, предполагала привлечение Китая в качестве гаранта безопасности.

Однако представитель администрации Белого дома опроверг эту информацию. Против подобного сценария ранее выступал и президент Украины Владимир Зеленский.

МИД КНР также заявлял об отсутствии планов по отправке войск в Украину.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что встреча глав РФ и Украины, очевидно, не состоится.

15 августа лидеры России и США встретились на Аляске, где обсудили ситуацию в Украине в формате «три на три» с участием главы МИД РФ Сергея Лаврова и помощника российского президента Юрия Ушакова, а также госсекретаря Соединенных Штатов Марко Рубио и спецпосланника Дональда Трампа Стива Уиткоффа. По итогам саммита, который длился почти три часа, американский лидер сообщил, что сторонам не удалось договориться о сделке, однако заявил о прогрессе по ситуации в Украине.

18 августа Дональд Трамп встретился с Владимиром Зеленским и лидерами европейских стран в Вашингтоне, а 19 августа он созвонился с Владимиром Путиным и заявил о подготовке встречи глав России и Украины. После нее ожидались трехсторонние переговоры РФ — США — Украина.