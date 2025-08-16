15:58
USD 87.44
EUR 102.13
RUB 1.09
Власть
Сюжет: Ситуация вокруг Украины

Прекрасный и очень успешный день на Аляске: Трамп о встрече с Путиным

«Прекрасный и очень успешный день на Аляске! Встреча с президентом России Владимиром Путиным прошла очень хорошо, как и ночной телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским и различными европейскими лидерами, включая высокоуважаемого генерального секретаря НАТО», — написал в своей соцсети Truth Social президент США.

По его словам, «все пришли к единому мнению, что лучший способ положить конец ужасающей войне между Россией и Украиной — это перейти к мирному соглашению, которое положит конец войне, а не просто к соглашению о прекращении огня, которое часто не выполняется».

Лидер Соединенных Штатов добавил, что президент Владимир Зеленский прибудет в Овальный кабинет в Вашингтоне в понедельник днем.

«Если все сложится удачно, мы назначим встречу с президентом Путиным. Потенциально это спасет жизни миллионов людей», — написал он.

Читайте по теме
Встреча на Аляске длилась почти три часа. Главное из заявлений Путина и Трампа

Ранее глава Украины тоже прокомментировал свой разговор с Дональдом Трампом и лидерами некоторых европейских стран, которые созвонились сразу после окончания встречи президента США с Владимиром Путиным на Аляске.

«Украина снова подтверждает, что готова работать максимально продуктивно ради мира. Президент Трамп проинформировал меня о своей встрече с российским руководителем, об основных пунктах разговора. Важно, что сила Америки оказывает влияние на развитие ситуации», — написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, «мы поддерживаем предложение президента Трампа по поводу трехсторонней встречи Украина — Америка — Россия».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что разговор Путина с Трампом был «действительно очень позитивный, и об этом сказали два президента».

"Это тот самый разговор, который позволяет дальше уверенно вместе идти по пути поиска вариантов урегулирования ", — добавил представитель Кремля по итогам встречи лидеров двух стран.
Ссылка: https://24.kg/vlast/339921/
просмотров: 260
Версия для печати
Материалы по теме
Встреча на Аляске. Первая реакция президента Украины Владимира Зеленского
Дональд Трамп передал Владимиру Путину письмо от своей супруги Мелании
Встреча на Аляске: первая реакция мировых СМИ на переговоры Трампа и Путина
Встреча на Аляске длилась почти три часа. Главное из заявлений Путина и Трампа
Встреча на Аляске. Стал известен состав делегации США на переговорах с Россией
Встреча на Аляске. Стал известен состав делегации России на переговорах с США
Трамп грозит «серьезными последствиями» для РФ, если не будет остановлена война
Встреча на Аляске. Лидеры ЕС, Трамп и Зеленский обсудили предстоящие переговоры
Встреча на Аляске стала возможной, потому что Трампа попросил Путин — Белый дом
Зеленский готов согласиться отдать РФ уже подконтрольные Москве территории — СМИ
Популярные новости
Власти Кыргызстана назвали историческим шагом приобретение Beeline госбанком Власти Кыргызстана назвали историческим шагом приобретение Beeline госбанком
Мэр Оша на&nbsp;электросамокате и&nbsp;с&nbsp;мигалками устроил утренний рейд: &laquo;Эки дос&raquo; снесут Мэр Оша на электросамокате и с мигалками устроил утренний рейд: «Эки дос» снесут
Мэрия и&nbsp;жители парка имени Ататюрка заключили мировое соглашение. Условия Мэрия и жители парка имени Ататюрка заключили мировое соглашение. Условия
Не&nbsp;работает. Мэр Оша поручил подать заявление в&nbsp;прокуратуру на&nbsp;директора школы Не работает. Мэр Оша поручил подать заявление в прокуратуру на директора школы
Бизнес
Успейте до&nbsp;31&nbsp;августа! Кешбэк 1&nbsp;тысяча 500 сомов и&nbsp;подарки при покупке Honor Успейте до 31 августа! Кешбэк 1 тысяча 500 сомов и подарки при покупке Honor
Есть кредит в&nbsp;другом банке? Переведите его в&nbsp;Bakai Bank по&nbsp;сниженной ставке Есть кредит в другом банке? Переведите его в Bakai Bank по сниженной ставке
Покупайте технику и&nbsp;смартфоны на&nbsp;O!Market&nbsp;&mdash; платите частями без переплат Покупайте технику и смартфоны на O!Market — платите частями без переплат
Впервые представитель Кыргызстана в&nbsp;совете директоров Credo Bank (Грузия) Впервые представитель Кыргызстана в совете директоров Credo Bank (Грузия)
16 августа, суббота
15:45
В ОАО «Учкун» начнут выпускать водительские удостоверения и госномера для машин В ОАО «Учкун» начнут выпускать водительские удостоверен...
15:29
Прекрасный и очень успешный день на Аляске: Трамп о встрече с Путиным
15:05
На пляже Иссык-Куля у женщины украли кольца и телефон. Милиция помогла вернуть
15:00
Как Россия готовила захват Казахстана. Утечка документов ГРУ
14:40
В жилмассиве Ак-Ордо столкнулись внедорожник и грузовик. Водители в больнице