Прекрасный и очень успешный день на Аляске: Трамп о встрече с Путиным

«Прекрасный и очень успешный день на Аляске! Встреча с президентом России Владимиром Путиным прошла очень хорошо, как и ночной телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским и различными европейскими лидерами, включая высокоуважаемого генерального секретаря НАТО», — написал в своей соцсети Truth Social президент США.

По его словам, «все пришли к единому мнению, что лучший способ положить конец ужасающей войне между Россией и Украиной — это перейти к мирному соглашению, которое положит конец войне, а не просто к соглашению о прекращении огня, которое часто не выполняется».

Лидер Соединенных Штатов добавил, что президент Владимир Зеленский прибудет в Овальный кабинет в Вашингтоне в понедельник днем.

«Если все сложится удачно, мы назначим встречу с президентом Путиным. Потенциально это спасет жизни миллионов людей», — написал он.

Читайте по теме Встреча на Аляске длилась почти три часа. Главное из заявлений Путина и Трампа

Ранее глава Украины тоже прокомментировал свой разговор с Дональдом Трампом и лидерами некоторых европейских стран, которые созвонились сразу после окончания встречи президента США с Владимиром Путиным на Аляске.

«Украина снова подтверждает, что готова работать максимально продуктивно ради мира. Президент Трамп проинформировал меня о своей встрече с российским руководителем, об основных пунктах разговора. Важно, что сила Америки оказывает влияние на развитие ситуации», — написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, «мы поддерживаем предложение президента Трампа по поводу трехсторонней встречи Украина — Америка — Россия».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что разговор Путина с Трампом был «действительно очень позитивный, и об этом сказали два президента».

"Это тот самый разговор, который позволяет дальше уверенно вместе идти по пути поиска вариантов урегулирования ", — добавил представитель Кремля по итогам встречи лидеров двух стран.