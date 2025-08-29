Канцлер Германии заявил, что встреча Путина и Зеленского не состоится

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, очевидно, не состоится. Об этом он сказал на брифинге с президентом Франции Эммануэлем Макроном, трансляция велась на YouTube-канале DRM News.

Фото Reuters. Канцлер Германии Фридрих Мерц

«Безусловно, до встречи президента Зеленского и президента Путина, как это было между президентом Трампом и президентом Путиным на прошлой неделе, дело не дойдет», — отметил он.

Фридрих Мерц добавил, что это нужно учитывать при дальнейших переговорах по украинскому конфликту.

«У нас есть некоторые задачи, которые мы можем решить только вместе. К сожалению, это включает в себя продолжающийся конфликт России и Украины. Мы должны снова обратиться к этому вопросу сегодня, и сделать это на фоне того, что очевидно, встречи между президентом Зеленским и президентом Путиным не будет, вопреки тому, о чем на прошлой неделе договорились президент Трамп и президент Путин, когда мы были вместе в Вашингтоне», — высказался он.

15 августа лидеры России и США встретились на Аляске, где обсудили ситуацию в Украине в формате «три на три» с участием главы МИД России Сергея Лаврова и помощника российского президента Юрия Ушакова, а также госсекретаря США Марко Рубио и спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа. По итогам саммита, который длился почти три часа, Трамп заявил, что сторонам не удалось договориться о сделке, однако заявил о прогрессе по ситуации в Украине.

18 августа Дональд Трамп встретился с президентом Владимиром Зеленским и лидерами европейских стран в Вашингтоне, а 19 августа он созвонился с Путиным и заявил о подготовке встречи глав России и Украины. После нее ожидались трехсторонние переговоры Россия — США — Украина.