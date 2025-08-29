19:25
Президент посетил стройку центра культурного обслуживания населения Кара-Кульджи

Садыр Жапаров сегодня, 29 августа, в ходе рабочей поездки в Ошскую область ознакомился с ходом строительства центра культурного обслуживания населения в Кара-Кульджинском районе. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Нурдан Орунтаев рассказал главе государства, что для строительства выделен земельный участок площадью 0,45 гектара, находящийся в муниципальной собственности.

Здание будет состоять из трех этажей. В нем разместятся кинотеатр, тренажерный зал, обслуживающие организации, филиалы банков, конференц-зал и другие помещения.

Финансирование осуществляется из Стабилизационного фонда, предусмотрено 172 миллионов сомов.

Также Садыру Жапарову представили презентацию о планах по развитию Кара-Кульджинского района с населением около 100 тысяч человек.
