В Бишкеке открыт Центр экспертного взаимодействия для союзных проектов КР и РФ

В столице представили Центр экспертного взаимодействия и моделирования (ЭВМ), созданный при АНО «Евразия». Его задачей станет развитие экспертного сотрудничества, аналитической поддержки и коллективной интеллектуальной работы по союзным проектам России и Кыргызстана.

По данным организаторов, Центр будет заниматься разработкой аналитических и прогностических моделей, объединять экспертные сообщества двух стран, поддерживать исследования в сфере евразийской интеграции и готовить научные и просветительские материалы. Работа ориентирована на проекты в рамках ЕАЭС, ОДКБ, БРИКС и СНГ.

Презентация собрала представителей госструктур, научных институтов, аналитических организаций и общественности. Участникам представили первые направления деятельности Центра.

Фото АНО Евразия

Директор регионального офиса «Евразия Кыргызстан» Кымбат Урумкулова отметила, что новый формат позволит расширить двусторонний экспертный диалог. По ее словам, кыргызско-российские отношения переходят на новый уровень, что было подчеркнуто в ходе недавнего визита президента России Владимира Путина в Бишкек и подписания совместного заявления об углублении союзничества и стратегического партнерства.

Эксперт Центра по политическим процессам Владимир Лубянко заявил, что создание площадки станет важным шагом в систематизации экспертного взаимодействия. Он подчеркнул, что Центр призван укреплять совместные ценности, поддерживать интеграционные проекты и формировать позитивную стратегическую повестку.

Участники мероприятия выразили готовность к сотрудничеству и намерение приступить к реализации первых исследовательских и образовательных инициатив на базе Центра.