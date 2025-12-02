16:37
Общество

В Бишкеке открыт Центр экспертного взаимодействия для союзных проектов КР и РФ

В столице представили Центр экспертного взаимодействия и моделирования (ЭВМ), созданный при АНО «Евразия». Его задачей станет развитие экспертного сотрудничества, аналитической поддержки и коллективной интеллектуальной работы по союзным проектам России и Кыргызстана.

По данным организаторов, Центр будет заниматься разработкой аналитических и прогностических моделей, объединять экспертные сообщества двух стран, поддерживать исследования в сфере евразийской интеграции и готовить научные и просветительские материалы. Работа ориентирована на проекты в рамках ЕАЭС, ОДКБ, БРИКС и СНГ.

Презентация собрала представителей госструктур, научных институтов, аналитических организаций и общественности. Участникам представили первые направления деятельности Центра.

АНО Евразия
Фото АНО Евразия

Директор регионального офиса «Евразия Кыргызстан» Кымбат Урумкулова отметила, что новый формат позволит расширить двусторонний экспертный диалог. По ее словам, кыргызско-российские отношения переходят на новый уровень, что было подчеркнуто в ходе недавнего визита президента России Владимира Путина в Бишкек и подписания совместного заявления об углублении союзничества и стратегического партнерства.

Эксперт Центра по политическим процессам Владимир Лубянко заявил, что создание площадки станет важным шагом в систематизации экспертного взаимодействия. Он подчеркнул, что Центр призван укреплять совместные ценности, поддерживать интеграционные проекты и формировать позитивную стратегическую повестку.

Участники мероприятия выразили готовность к сотрудничеству и намерение приступить к реализации первых исследовательских и образовательных инициатив на базе Центра.
