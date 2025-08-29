Камчыбек Ташиев вернулся в родную школу: его приветствовали школьные друзья

В Оше состоялось торжественное открытие школы-интерната имени Валентины Терешковой, рассчитанной на 720 учеников. На мероприятии присутствовали президент Садыр Жапаров и глава ГКНБ Камчыбек Ташиев.

Во время своего выступления глава государства отметил, что учебное заведение за десятилетия воспитало тысячи выпускников, среди которых депутаты Жогорку Кенеша, министры, общественные, политические и культурные деятели. «Их жизненный путь подтверждает: полученные здесь знания и воспитание помогли стать полезными гражданами своей страны», — сказал президент.

Фото из социальных сетей. Камчыбек Ташиев вернулся в родную школу: его приветствовали друзья

Садыр Жапаров подчеркнул, что одним из выпускников школы является герой — Камчыбек Ташиев. По его словам, в мае 2022 года, когда старые здания интерната были признаны непригодными, именно по инициативе Камчыбека Ташиева начался их снос и строительство нового комплекса.

Камчыбека Ташиева на мероприятии тепло приветствовали одноклассники и друзья, с которыми он обнимался во дворе школы.