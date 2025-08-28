Садыр Жапаров рассказал водителям автобусов, как из-за них попал в пробку

Во время открытия ДЕПО-1 и ДЕПО-2 в Бишкеке президент Кыргызстана отметил, что сам нередко оказывается в пробках из-за неправильной парковки автобусов.

«Даже я стоял в машине и ждал, пока дорога освободится. Потом сами жалуетесь на пробки, но их как раз сами и создаете», — сказал Садыр Жапаров, обращаясь к водителям общественного транспорта.

Глава государства попросил водителей бережно использовать электробусы и автобусы, соблюдать культуру вождения, останавливаться в начале остановки и оставлять место сзади для других машин.

«За вами едут другие автобусы, а вы преграждаете им путь. Создавать пробки недопустимо», — подчеркнул президент.

Он обратился к пассажирам: «Являетесь ли вы жителем города или гостем, цените труд водителей, не ругайтесь и не требуйте остановки в неположенном месте».

Беседа прошла в рамках открытия обновленного транспортного комплекса столицы, включающего современные электробусы и автобусы на газовом топливе, способные повысить удобство и экологичность городского транспорта.