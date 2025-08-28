Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров принял участие в открытии сервисного центра для электро- и газоавтобусов мэрии Бишкека. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Комплекс расположен на территории площадью 4,7 гектара. Здесь размещены ремонтные боксы, административно-бытовой корпус, вспомогательные помещения и объекты инфраструктуры. Центр способен одновременно обслуживать до 150 электробусов и автобусов на газовом топливе.

Фото пресс-службы президента. Садыр Жапаров открыл сервисный центр и прокатился на электробусе

Глава государства подчеркнул, что запуск объекта — важный шаг в развитии современной транспортной системы столицы.

«За последние два года мы закупили более 1 тысячи автобусов на газовом топливе и продолжим обновление парка. Но сегодня перед нами стоит острая экологическая проблема. Жителям столицы нужен не только комфортный транспорт, но и чистый воздух. Такие современные решения — это наша ответственность перед будущим», — отметил Садыр Жапаров.

Он напомнил, что троллейбусное депо №2, построенное в 1971 году, было полностью реконструировано и модернизировано при поддержке Азиатского банка развития. В Бишкек поставлены 120 новых электробусов, а обновленный комплекс превратился в современный зарядный и технический центр.

Президент также обратился к водителям и пассажирам. Он призвал водителей соблюдать культуру вождения, подъезжать к остановкам правильно, не создавая заторов. Пассажиров глава государства попросил бережно относиться к городскому транспорту и уважать труд водителей.

После официальной церемонии Садыр Жапаров осмотрел депо, затем совершил поездку на электробусе и автобусе, переоборудованном из троллейбуса.