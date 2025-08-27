09:13
Власть

Кабмин рассчитывает на инвестиционное сотрудничество с Rhenus Logistics

Председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев встретился с исполнительным директором компании Rhenus Assets & Services GmbH & Co. KG Генрихом Керстгенсом. Встреча состоялась на полях кыргызско-германского бизнес-форума «День германской экономики в Кыргызстане» и IV заседания кыргызско-германского Делового совета.

Стороны обсудили возможности инвестиционного сотрудничества, перспективы строительства торгово-логистической инфраструктуры в Кыргызстане.

Глава кабмина отметил готовность установления сотрудничества с компанией и выразил заинтересованность в передовом немецком опыте, технологиях и инвестициях.

Генрих Керстгенс в свою очередь подтвердил заинтересованность в налаживании сотрудничества в сфере развития логистической инфраструктуры страны.
