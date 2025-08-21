16:25
Власть

В Узбекистане предложили выдвинуть Шавката Мирзиеева на Нобелевскую премию мира

В Узбекистане предложили выдвинуть Шавката Мирзиеева на Нобелевскую премию мира.

Правящая Либерально-демократическая партия представила на сайте коллективных обращений «Менинг фикрим» («Мое мнение») предложение о присуждении главе государства звания «Герой Узбекистана».

Утверждается, что предложение поддержали более десяти тысяч пользователей.

СМИ
А представитель политорганизации в Наманганском областном совете народных депутатов Олимжон Тухтаназаров заявил о необходимости выдвинуть президента Шавката Мирзиеева на получение Нобелевской премии мира.

«Пользуясь полномочиями, данными мне народом, прошу учредителей Нобелевской премии в Швейцарии (на самом деле Нобелевская премия присуждается Шведской королевской академией наук) присудить президенту Узбекистана Нобелевскую премию мира», — сказал он.

С аналогичной инициативой выступила и исполнительный директор Ассоциации производителей безалкогольных напитков и соков (UzBev) Альфия Мусина.

Она отметила, что за последние два года была поражена вниманием президента к проблемам производителей прохладительных напитков, отметив глубокий и тщательный подход к ним.

«Это говорит о том, какое внимание уделяется предпринимателям и бизнесу. Спасибо вам за это большое. Была бы моя воля — я бы выдвинула вашу кандидатуру на Нобелевскую премию мира», — заявила она.
Ссылка: https://24.kg/vlast/340495/
просмотров: 358
