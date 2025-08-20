В школах России отмечено значительное сокращение детей трудовых мигрантов

Завершается приемная кампания в школы России. Глава Государственной думы Вячеслав Володин опубликовал в своем Telegram-канале первые итоги.

По его словам, в соответствии с законом детей мигрантов запрещено принимать в школы без знания русского языка, а также без проверки легальности нахождения иностранца на территории РФ.

«Результаты набора в начальные и средние классы в ряде регионов показывают значительное сокращение количества детей иностранных граждан, допущенных до обучения», — сообщил Вячеслав Володин.

Он отметил, что это связано с:

неполнотой либо недостоверностью предоставляемых документов, в том числе отсутствием подтверждения законного пребывания в России;

неудовлетворительными результатами прохождения тестирования на знание русского языка.

В Нижегородской области количество заявлений на прием в школу от иностранных граждан снизилось почти в 10 раз, в Воронежской области — в 7 раз.

55 детей мигрантов из 91 в Калужской области не подтвердили достаточный уровень знаний, в Свердловской области — 53 из 66, в Тульской области — 32 из 62, в Республике Коми — 11 из 14, в Республике Крым — 4 из 10.

В Республике Татарстан каждый десятый ребенок без российского гражданства не сдал тест.

«Ранее мы обсуждали, что незнание русского языка негативно влияет на процесс обучения как отдельно взятого ученика, так и всего класса, а социальная адаптация для него становится крайне затруднительной.

В январе 2026 года заработает система автоматического обмена информацией о детях-мигрантах и их семьях между органами управления образованием и МВД. Это будет способствовать повышению эффективности учета и контроля за иностранными гражданами, проживающими в нашей стране», – говорится в сообщении.

Напомним, в РФ с 1 апреля детей мигрантов начали тестировать на знание русского языка перед приемом в школы. Как ранее отмечали в Рособрнадзоре, при приеме в российские учебные заведения дети мигрантов должны знать минимум, прописанный в общеобразовательных программах.