Власть

Мигрантов с инфекционными заболеваниями предлагают депортировать из России

В России продолжается формирование новой миграционной политики. Об этом сообщил председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

«Готовим к внесению ряд законодательных инициатив, направленных на совершенствование миграционной политики», — написал он в своем мессенджере.

По его словам, для мигрантов, «приехавших в нашу страну на срок более трех месяцев планируется сократить обязательный срок прохождения медицинского освидетельствования с 90 до 30 дней».

Предлагается обязать медицинские организации направлять информацию в МВД России об оформленных заключениях и в Роспотребнадзор — о выявлении инфекционного заболевания у мигранта в целях его оперативной депортации.

Кроме того, планируется ввести административную ответственность за уклонение иностранных граждан от медосвидетельствования. За это правонарушение будет предусмотрен штраф с возможностью выдворения по решению суда и установлена повышенная уголовная ответственность за подделку официальных документов об отсутствии заболеваний, представляющих опасность для окружающих, и их оборот, добавил Вячеслав Володин.

«Предлагаемые меры направлены на усиление контроля за мигрантами и повышение общественной безопасности в нашей стране», — добавил он.
