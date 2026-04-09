Власть

В России количество оснований для выдворения мигрантов будет удвоено — Госдума

В России количество оснований для выдворения мигрантов будет удвоено. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Государственной думы Вячеслав Володин.

По его данным, с 2024 года принято 22 федеральных закона, направленных на совершенствование миграционной политики. Большая часть из них — 18 — инициирована депутатами.

«Постарались сделать все, чтобы препятствовать проникновению незаконных мигрантов в нашу страну», — отметил он.

Совет Государственной думы приступит к рассмотрению законопроекта в части повышения общественной безопасности и усиления контроля за поведением иностранных граждан.

На сегодняшний день в российском Кодексе об административных правонарушениях выдворение в качестве меры ответственности для мигрантов предусмотрено в 22 статьях, среди которых:
незаконный оборот наркотиков; пропаганда педофилии, смены пола, нетрадиционных сексуальных отношений; нарушение иммиграционных правил, режима государственной границы.

По данным МВД РФ, в 2025 году за нарушение законодательства из России было выдворено 72 тысячи иностранных граждан.

Госдума предлагает почти вдвое расширить перечень административных правонарушений, за совершение которых мигранты будут подлежать выдворению. То есть количество соответствующих статей в Кодексе об административных правонарушениях увеличится с 22 до 43.

Предлагается внести в документ, например, статьи о:

  • нарушении общественного порядка;
  • неповиновении законному распоряжению или требованию сотрудника полиции, войск национальной гвардии в связи с исполнением ими обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению безопасности;
  • совершении действий, повлекших создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, движению пешеходов и транспортных средств;
  • распространение в интернете информации, оскорбляющей человеческое достоинство и общественную нравственность;
  • публичных действиях, направленных на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации, призывы к введению или продлению политических или экономических санкций в отношении нашей страны, ее граждан или компаний.

За ряд правонарушений помимо выдворения также могут назначить штрафы, повышение которых предусмотрено законодательной инициативой. Те, кто приезжает в нашу страну, должны соблюдать законы РФ, написал глава Госдумы.
