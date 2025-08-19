13:02
Власть

Система государственных наград в Кыргызстане будет реформирована

Система государственных наград в Кыргызстане будет реформирована. Об этом на пресс-завтраке сообщил заместитель руководителя аппарата президента Азамат Кадыралиев.

По его словам, недавно президент страны подписал указ о введении моратория на госнаграды.

«Мораторий будет действовать до января 2026 года. Глава государства поручил создать комиссию и систематизировать процесс выдачи госнаград. Так, в 1990-х годах было всего десять наименований орденов и медалей. Сейчас их стало 18, что на 80 процентов больше, чем раньше. Почетных званий стало тоже почти в три раза больше, чем раньше. Нам дали два месяца на совершенствование этого процесса», — сказал он.

На вопрос о том, будут ли выдаваться госнаграды к Дню независимости и другие праздники до конца года, Азамат Кадыралиев ответил: в указе есть пункт, что госнаграды могут выдаваться по решению президента.

«Но это не будет, как раньше, носить массовый характер», — добавил он.
