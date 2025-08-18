10:58
USD 87.45
EUR 102.15
RUB 1.09
Власть
Сюжет: Ситуация вокруг Украины

Украина не намерена соглашаться на потерю территорий или сокращение армии — МИД

Глава МИД Украины Андрей Сибига накануне встречи Владимира Зеленского и Дональда Трампа в ходе пресс-конференции заявил, что Киев не намерен отдавать России свои территории, пишет The Insider.

«Позиция Украины относительно территориальных уступок остается неизменной. Зеленский поехал с сильными позициями, скоординированными со своими союзниками. (...) Есть Конституция Украины, (...) которая дает все ответы. И еще одна из базовых неприемлемых для нас вещей — никаких ограничений для нашей армии», — сказал глава МИД.

По словам министра, встреча Владимира Зеленского с Дональдом Трампом является «исключительно важной, решающей, (...) как и момент, в котором мы находимся».

Ранее сообщалось, что лидеры ЕС примут участие в переговорах Владимира Зеленского с Дональдом Трампом в Белом доме. Президент США Дональд Трамп пригласил европейцев присоединиться к его переговорам с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне, которые запланированы на сегодня, 18 августа.
Ссылка: https://24.kg/vlast/340088/
просмотров: 1709
Версия для печати
Материалы по теме
Украинский вопрос. Лидеры европейских стран прокомментировали встречу с Трампом
Украинский вопрос. Трамп заявил о начале подготовки встречи Путина и Зеленского
Встреча Трампа и Зеленского: как может измениться ситуация вокруг Украины
Трамп заявил, что Зеленский может остановить войну, отказавшись от Крыма и НАТО
Лидеры ЕС примут участие в переговорах Зеленского с Трампом в Белом доме
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган высказался о переговорах Трампа и Путина
Дорогой президент Путин. Стало известно, о чем письмо главе РФ Мелании Трамп
Стало известно, на каких условиях может прекратиться украинский конфликт
Встреча на Аляске. Европейские лидеры выпустили совместное заявление
Прекрасный и очень успешный день на Аляске: Трамп о встрече с Путиным
Популярные новости
Как в&nbsp;свинарнике. Садыр Жапаров вновь призвал кыргызстанцев не&nbsp;бросать мусор Как в свинарнике. Садыр Жапаров вновь призвал кыргызстанцев не бросать мусор
Владельцам снесенных домов предоставят квартиры от&nbsp;ГИК вне очереди&nbsp;&mdash; президент Владельцам снесенных домов предоставят квартиры от ГИК вне очереди — президент
Встреча на&nbsp;Аляске. Первая реакция президента Украины Владимира Зеленского Встреча на Аляске. Первая реакция президента Украины Владимира Зеленского
&laquo;Тулпар Моторс&raquo; выпустил автомобили на&nbsp;сумму более 2&nbsp;миллиардов сомов «Тулпар Моторс» выпустил автомобили на сумму более 2 миллиардов сомов
Бизнес
Цифровые решения &laquo;МПЦ&raquo; на&nbsp;Кыргызско-Российском экономическом форуме Цифровые решения «МПЦ» на Кыргызско-Российском экономическом форуме
&laquo;Оптима Банк&raquo; снижает ставки и&nbsp;запускает акцию &laquo;Back to&nbsp;school&raquo; «Оптима Банк» снижает ставки и запускает акцию «Back to school»
KICB приглашает студентов принять участие в&nbsp;конкурсе на&nbsp;стипендию Кванг Янг Чой KICB приглашает студентов принять участие в конкурсе на стипендию Кванг Янг Чой
&laquo;Мой О!&raquo;&nbsp;&mdash; банковские услуги в&nbsp;смартфоне для всех мобильных операторов «Мой О!» — банковские услуги в смартфоне для всех мобильных операторов
19 августа, вторник
10:48
Новым художественным руководителем Кыргызского драмтеатра стала Альбина Имашева Новым художественным руководителем Кыргызского драмтеат...
10:40
Цифровые решения «МПЦ» на Кыргызско-Российском экономическом форуме
10:38
В Кыргызстане упрощены условия для привлечения крупных инвесторов
10:33
Минстрой аннулировал 249 лицензий в первом полугодии: нарушение технических норм
10:22
«Оптима Банк» снижает ставки и запускает акцию «Back to school»