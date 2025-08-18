Трамп заявил, что Зеленский может остановить войну, отказавшись от Крыма и НАТО

Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский может остановить войну, отказавшись от Крыма и вступления в НАТО.

«Президент Украины Зеленский может почти сразу же положить конец войне с Россией, если захочет, или же продолжить борьбу. Вспомните, как все началось. Никакого возвращения Крыма, отданного Обамой (12 лет назад, без единого выстрела!) — и никакого вступления Украины в НАТО. Некоторые вещи никогда не меняются!!!» — написал глава Белого дома в своей соцсети Truth Social накануне визита президента Украины в Вашингтон.

«Завтра в Белом доме будет большой день. Никогда еще не было столько европейских лидеров одновременно. Для меня большая честь принимать их», — написал Дональд Трамп в другом посте.

Ранее сообщалось, что лидеры ЕС примут участие в переговорах Зеленского с Трампом в Белом доме. Президент США Дональд Трамп пригласил европейцев присоединиться к его переговорам с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне, которые запланированы на сегодня, 18 августа. В Вашингтон прилетят премьер Британии Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, глава итальянского правительства Джорджа Мелони, президент Финляндии Александер Стубб.