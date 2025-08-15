Повышать квалификацию трудовых мигрантов будут Кыргызстан и Корея

Кыргызстан и Южная Корея будут расширять сотрудничество в сфере рынка труда, повышая квалификацию трудовых мигрантов, улучшая условия их работы и усиливая защиту прав кыргызстанцев за рубежом. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда, социального обеспечения и миграции.

Эту тему обсудил глава ведомства Равшанбек Сабиров с председателем комитетов в правительственных структурах Республики Корея Джоном Енгилем. Стороны также рассмотрели возможности расширения занятости и трудоустройства граждан КР в Корее.

Джон Енгиль заявил о готовности углублять взаимодействие и обмен опытом в области трудовой миграции, а также поддерживать проекты, направленные на создание новых рабочих мест для кыргызстанцев.

