Запрет детям мигрантов бесплатно учиться в школах: депутат Госдумы против

Депутат Государственной думы Анатолий Вассерман выступил против введения платного образования для детей мигрантов. Об этом сообщается в Telegram-канале «Подъем».

По его словам, он не одобряет таких мер и не поддержит законопроект.

«Если мы такое сделаем, мы выведем этих детей мигрантов из правого поля и оставим их вне общественного надзора», — пояснил депутат.

Кроме того, документ по своему смыслу противоречит сути русской цивилизации, заявил Анатолий Вассерман.

Ранее директор департамента государственной общеобразовательной политики и развития дошкольного образования Министерства просвещения России Александр Реут заявил, что введение платного обучения для детей мигрантов в российских школах с 1-го по 11-й класс идет вразрез с Конституцией РФ .

Председатель комитета Государственной думы по труду Ярослав Нилов написал в соцсетях, что готовится к внесению в палату парламента обновленный межфракционный законопроект о запрете бесплатного обучения в школе с 1-го по 11-й класс для детей трудовых мигрантов.

В сентябре 2024 года межфракционная группа депутатов уже вносила такой проект, но он отклонен в первом чтении в июле 2025-го. Сейчас депутаты готовятся внести доработанную инициативу.

Напомним, в России с 1 апреля детей мигрантов начали тестировать на знание русского языка перед приемом в школы. Как ранее отмечали в Рособрнадзоре, при приеме в российские учебные заведения дети мигрантов должны знать минимум, прописанный в общеобразовательных программах.

Позже стало известно, что в РФ решили ужесточить для трудовых мигрантов экзамен по русскому языку.