Запрет детям мигрантов бесплатно учиться в школах противоречит Конституции РФ

Введение платного обучения для детей мигрантов в российских школах с 1-го по 11-й класс идет вразрез с Конституцией РФ. Об этом журналистам заявил директор департамента государственной общеобразовательной политики и развития дошкольного образования Министерства просвещения России Александр Реут.

«Такой проект противоречит Конституции. У нас по Основному закону всем гражданам РФ и иностранцам предоставляется право на образование. Это общее право для всех людей, которые находятся на территории Российской Федерации. В части общего образования это бесплатно, в части среднего профессионального образования — тоже, в части высшего образования — на конкурсной основе бесплатно», — сказал он.

Ранее председатель комитета Государственной думы по труду Ярослав Нилов написал в соцсетях, что готовится к внесению в палату парламента обновленный межфракционный законопроект о запрете бесплатного обучения в школе с 1-го по 11-й класс для детей трудовых мигрантов.

В сентябре 2024 года межфракционная группа депутатов уже вносила такой проект, но он отклонен в первом чтении в июле 2025-го. Сейчас депутаты готовятся внести доработанную инициативу.

Напомним, в России с 1 апреля детей мигрантов начали тестировать на знание русского языка перед приемом в школы. Как ранее отмечали в Рособрнадзоре, при приеме в российские учебные заведения дети мигрантов должны знать минимум, прописанный в общеобразовательных программах.

Позже стало известно, что в РФ решили ужесточить для трудовых мигрантов экзамен по русскому языку.