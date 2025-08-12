«Мандат за миллион»: Марлен Маматалиев о том, как пройдут выборы

В преддверии парламентских выборов депутат ЖК Марлен Маматалиев рассказал, как изменится избирательная система Кыргызстана, почему теперь в одном округе будет не один, а три депутата, и каким образом новые правила помогут пресечь продажу мандатов за большие суммы. В эксклюзивном интервью 24.kg он подробно объяснил, какие проблемы прошлого закона удалось решить и какие вызовы остаются.

— Марлен Адрахманович, вы один из авторов нового закона о выборах. Чем он принципиально отличается от прежних систем?

— Мы анализировали весь исторический опыт Кыргызстана: у нас были одномандатные округа, были смешанные и были чисто партийные системы. Но никогда парламент не избирался по той схеме, которую мы предложили — многомандатной. Из одного округа будут выходить не один, а три депутата. Это не просто арифметика — это попытка создать конкуренцию внутри округа: если один депутат работает только в своем селе, второй и третий будут вынуждены приходить туда тоже, иначе потеряют рейтинг и поддержку.

— Какие именно проблемы эта система решает?

— Несколько ключевых. Во-первых, «жадномандатники» — когда в одном округе депутат хотя бы формально представлял большой район из двух-трех районов, но лично работал лишь в своем. В результате маленькие поселки оставались без внимания. Схема с тремя депутатами разглаживает это — они могут распределять обязанности и доходить до последнего аила. Я считаю, что это существенно повышает качество регионального представительства.

Во-вторых, партийная коррупция в списках. Раньше места в проходных пятерках и особенно в первых десяти позициях становились товаром. Бывали случаи, когда первые десять мест доходили до миллиона долларов за «мандат». Люди никогда не видели этих «депутатов» в регионах, они не писали программ, не встречались с избирателями, потому что место было куплено у руководителя партии. Те, кто честно набирал голоса в поздних позициях, оставались без мандата. Мы эту схему закрываем.

— Конкретно как «закрываем»?

— Мы меняем формат выдвижения и формирования списков так, чтобы продажа «первых-вторых-третьих» стала бессмысленна. Партии могут выдвигать кандидатов в одном и в 30 округах — это не запрещено — но механизм распределения мандатов и процедура замены при уходе депутата теперь работают иначе. Раньше при сдаче мандата или уходе проводились повторные выборы в округе; теперь мандат получает следующий по очереди, который набрал больше голосов и «ожидает в очереди». Это устраняет частые дорогостоящие и манипулятивные повторные кампании.

— Вы говорите, что продажи мандатов «закрыты», но каким образом вы будете пресекать тайные сделки между партийным руководством и покупателем?

— Это сложная задача, нельзя лечить все сразу только законом. Мы убрали структурные условия, которые делали продажу выгодной: нумерация списков, гарантированные проходные места и прочее. Кроме того, в законе усилены требования к прозрачности и ответственности: за неправомерные действия агитаторов и за незаконные схемы будет отвечать кандидат и партия. Плюс, я уверен, руководство страны и профильные органы будут принимать дополнительные решения, чтобы «денежные» кандидаты не могли просто «купить» себе путь.

— Тема агитаторов — один из спорных моментов. Почему теперь можно иметь до одной тысячи агитаторов?

— Первоначально мы закладывали 500, но многие депутаты во втором чтении аргументировали так: если цель — запретить подпольный вербовочный бизнес, то при лимите в 500 человек на стороне все равно тайно наймут тысячу. Тогда лучше легализовать и разрешить это, чтобы был контроль. Да, риски есть: у богатого кандидата может появиться серьезное преимущество. Но теперь кандидат несет ответственность за действия своих агитаторов: если они совершают правонарушения, это отражается на самом кандидате. И я надеюсь, что руководство государства примет последовательные меры по контролю таких «денежных» приемов.

— Публичные концерты и шоу остаются под запретом?

— Да, правила агитации в целом сильно не изменились: концерты и массовые шоу как инструмент агитации мы сегодня не поддерживаем. Остались форматы встреч и партийный гимн. Почему? Мы считаем, что пока народ слишком привыкает к «шоу-политике» — приходят ради артиста, а не ради программы. Мы уже проходили этап, когда привлекались артисты масштаба соседних стран. Это было несправедливо в отношении бедных партий и в итоге не давало реального роста явки: люди шли смотреть концерт, но не всегда шли голосовать. Явка на последние выборы — всего лишь около 38 процентов. Это тревожный сигнал.

— Как вы планируете повышать явку?

— Мы предлагаем комплекс мер. Во-первых, синхронизация выборов: раньше у нас выборы разных уровней шли в разное время, и у людей реально «уставали» ноги — за пять лет то одно, то другое, и в некоторые годы выборы проходили практически каждый год. Теперь местные и городские кенеши мы сделали на одну дату и сроком в пять лет — как и президентские выборы идут в одном темпе. Это уменьшит «утомление выборами».

Во-вторых, мы обсуждали стимулирующие меры: лотереи, льготы для тех, кто регулярно выполняет гражданский долг; конкретный пример — уменьшение пени по налогам тем, кто постоянно приходит на выборы. Марлен Маматалиев, депутат ЖК

И наоборот — для тех, кто системно игнорирует выборы, — сохранение или усиление штрафных мер. Это только идеи, часть которых нуждается в дополнительной проработке, но мы думали в этом направлении.

— Что насчет квот для женщин?

— Есть жесткое требование: минимум 30 процентов одного пола в парламенте. Мы не «увеличивали» женщин как отдельную группу — это требование для пола в целом. Поясню: мы ожидаем минимум 30 процентов представителей каждого пола в общей тройке по округу. И это гарантированно даст нам как минимум 30 процентов женщин в новом составе парламента — на прошлых созывах у нас было всего около 20 процентов. Теоретически может сложиться так, что женщины соберут 70 процентов, и тогда 30 процентов достанется мужчинам, и это нормальная демократия. Главное: это не «потолок» и не «штраф» — это механизм обеспечения реального участия женщин в политике.

— Как изменится роль партии для рядового кандидата? Стоит ли идти от партии или самостоятельно?

— В процедуре регистрации разницы нет: партия или самовыдвиженец — встать в бюллетень можно обоими способами, суммы и сборы в целом одинаковы. Но в практическом значении сильная партия дает преимущества: команда, юридическая поддержка, пиар, электорат на местах. Если партия «раскачана», имеет депутатов в городских советах и структуру, идти от нее выгодно: ее база будет работать за кандидата. Если же партия чисто формальная, «созданная под выборы», и у нее нет людей и команды — тогда смысла мало, лучше идти самостоятельно.

Фото 24.kg. Депутат Жогорку Кенеша Марлен Маматалиев

— «Ынтымак» пойдет на выборы?

— Да, у нас есть намерения. Сегодня формируется команда: около 90 процентов нынешних депутатов фракции намерены пойти повторно, часть прошлых кандидатов — порядка 50 процентов — также рассматривают участие. Есть все предпосылки.

— Какие негативные сценарии вы учитываете? Что может пойти не так?

— Самый опасный — когда деньги снова начнут «управлять» процессом: массовый набор агитаторов без контроля, попытки купить голоса через посредников. Но мы предусмотрели ответственность кандидата за агитаторов и открытость набора (лучше открыто тысячи, чем тайно вдвое больше). Я также надеюсь на более активную позицию правоохранительных органов и руководства страны в контроле тех, кто рассчитывает только на деньги. Надеюсь, что это не будет пустыми словами — для этого нужны слаженные действия.