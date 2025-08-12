Встреча на Аляске. Трамп дважды оговорился, заявив прессе, что едет в Россию

Дональд Трамп встретился с журналистами на пресс-конференции, чтобы ответить на вопросы о предстоящей 15 августа на Аляске встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Глава США заявил, что встреча на Аляске с Владимиром Путиным будет, скорее, предварительной, уйдя от ответа на вопрос, будет ли на ней лидер Украины Владимир Зеленский.

По словам Дональда Трампа, в ходе встречи он попросит российского коллегу завершить конфликт в Украине. Он также отметил, что ждет конструктивного разговора и в течение первой пары минут поймет, возможна ли сделка.

Глава Белого дома также сообщил, что проинформирует Владимира Зеленского и европейцев по итогам встречи с Владимиром Путиным, добавив, что ожидает встречи президентов РФ и Украины либо трехстороннего саммита после переговоров на Аляске.

Дональд Трамп снова заявил, что у него хорошие отношения с Зеленским, но он не согласен с «тем, что тот сделал».

Американский президент недоволен словами главы Украины о том, что тому потребуется конституционное одобрение по вопросам территорий. «Будет произведен некоторый обмен землей», — уточнил он.

По словам Дональда Трампа, в Украине 88 процентов жителей хотят заключения сделки о мире с Россией в соответствии с опросами.

Президент Соединенных Штатов добавил, что РФ могла быть в Киеве «через четыре часа» после начала конфликта, но один из генералов решил пойти через поля: «Зная Владимира, не думаю, что этот генерал еще с нами».

«Россия — воюющая страна. Именно этим они и занимаются, они ведут много войн. Они победили Гитлера и Наполеона», — сказал он.

На пресс-конференции Дональд Трамп дважды оговорился о своей поездке в РФ.

Встреча с прессой была также посвящена мерам безопасности в Вашингтоне. В связи с этим глава Белого дома заявил, что ему стыдно находиться в ставшей «небезопасной, грязной и отвратительной» столице.

«Я еду в Россию в пятницу, чтобы встретиться с Владимиром Путиным», — сказал он.

Позже Дональд Трамп еще раз заявил: «Мы едем в РФ. Это будет большое событие».