Во Вьетнаме фермеров выселяют с их земель, чтобы построить гольф-клуб для Трампа

Во Вьетнаме фермеров выселяют с их земель, чтобы построить гольф-клуб для Дональда Трампа. В качестве компенсации им предлагают $3 тысячи 200 и рис, пишет Reuters со ссылкой на шесть человек, знакомых с ситуацией.
Отмечается, что такие предложения получили уже тысячи жителей деревень провинции Хунгйен, Строительство гольф-клуба планируют начать в сентябре, а его заявленная площадь составляет 990 гектаров.
Сейчас на этой земле расположены фруктовые фермы — для многих местных жителей это единственный источник дохода, который спасал их десятилетиями.
«Вся деревня обеспокоена этим проектом, потому что он отнимет у нас землю и оставит нас без работы», — сказал фермер Хыонг агентству.
Большинство фермеров — пожилые люди, которые опасаются, что уже не смогут найти другой источник дохода. А компенсации за участки, предлагаемые правительством, зачастую меньше, чем средняя годовая зарплата во Вьетнаме.
Наряду с денежными выплатами некоторым жителям предложили в качестве компенсации рис — запас варьировался от двухмесячного до годового, следует из документов.
Несмотря на то, что предложения о продаже земли людям уже поступали, окончательный размер компенсаций правительство утвердит в сентябре.
По словам юристов и инвесторов, строительство гольф-клуба пойдет местным жителям только на пользу и даст новые рабочие места.