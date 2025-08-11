Во Вьетнаме фермеров выселяют с их земель, чтобы построить гольф-клуб для Трампа

Во Вьетнаме фермеров выселяют с их земель, чтобы построить гольф-клуб для Дональда Трампа. В качестве компенсации им предлагают $3 тысячи 200 и рис, пишет Reuters со ссылкой на шесть человек, знакомых с ситуацией.

Фото Reuters

Отмечается, что такие предложения получили уже тысячи жителей деревень провинции Хунгйен, Строительство гольф-клуба планируют начать в сентябре, а его заявленная площадь составляет 990 гектаров.

Сейчас на этой земле расположены фруктовые фермы — для многих местных жителей это единственный источник дохода, который спасал их десятилетиями.

«Вся деревня обеспокоена этим проектом, потому что он отнимет у нас землю и оставит нас без работы», — сказал фермер Хыонг агентству.

Большинство фермеров — пожилые люди, которые опасаются, что уже не смогут найти другой источник дохода. А компенсации за участки, предлагаемые правительством, зачастую меньше, чем средняя годовая зарплата во Вьетнаме.

Наряду с денежными выплатами некоторым жителям предложили в качестве компенсации рис — запас варьировался от двухмесячного до годового, следует из документов.

Несмотря на то, что предложения о продаже земли людям уже поступали, окончательный размер компенсаций правительство утвердит в сентябре.

По словам юристов и инвесторов, строительство гольф-клуба пойдет местным жителям только на пользу и даст новые рабочие места.