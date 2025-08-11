Садыр Жапаров ограничил право негосударственных экспертов на взрывотехнику

Президент Садыр Жапаров подписал важный закон, который меняет подход к судебно-экспертной деятельности в Кыргызстане. Главная задача новых правил — сделать работу экспертов более прозрачной, качественной и соответствующей действующему Уголовно-процессуальному кодексу.

Теперь судебные эксперты смогут работать самостоятельно, без обязательной привязки к организациям, что расширит возможности и повысит конкуренцию в этой сфере. Но при этом негосударственные организации больше не смогут проводить взрывотехнические экспертизы — эти работы останутся в исключительной компетенции государственных экспертов.

Закон вводит новую структуру — Палату судебных экспертов и Комиссию по этике. Эти органы будут следить за тем, чтобы эксперты соблюдали профессиональные стандарты и работали честно. Управлять палатой будут через съезд и совет, а также будут утверждены четкие требования к ее уставу.

Еще одно важное нововведение — при назначении дополнительной или повторной экспертизы теперь обязательно предоставлять заключения предыдущих экспертиз. Это поможет избежать необоснованных и дублирующих проверок.