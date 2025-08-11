Заседание Евразийского межправительственного совета пройдет в Чолпон-Ате

Премьер-министры стран Евразийского экономического союза встретятся 14-15 августа в Чолпон-Ате, где пройдет заседание Евразийского межправительственного совета. Об этом сообщили в пресс-службе Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

Планируется, что на заседании утвердят программу развития биржевых торгов на общем рынке товаров в рамках ЕАЭС, рассмотрят годовой отчет ЕЭК о состоянии конкуренции на трансграничных рынках и мерах, принимаемых по пресечению нарушений общих правил конкуренции на них, за прошлый год, а также доклады о ходе формирования общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов ЕАЭС.

Премьер-министры государств союза внесут изменения в план мероприятий по реализации основных направлений и этапов скоординированной транспортной политики ЕАЭС на 2024-2026 годы, обсудят ход реализации плана первоочередных мероприятий по цифровизации грузовых железнодорожных перевозок в ЕАЭС и мероприятий, предусмотренных разделом «Цифровизация транспортных коридоров» плана по развитию торгово-экономического сотрудничества между ЕАЭС и КНР.

Также предполагается рассмотреть вопрос, связанный с исполнением поручения Межправсовета о реализации подходов по регулированию вопросов климатической повестки, и доклад о целесообразности сближения квалификационных требований по наиболее востребованным профессиям на рынке труда ЕАЭС и порядке подтверждения профессиональных квалификаций. Кроме того, в повестку заседания включено обсуждение концепций развития общих рынков лекарств и медицинских изделий в ЕАЭС.