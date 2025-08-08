22:11
Садыр Жапаров вручил ключи от квартир в новом микрорайоне Каракола

Садыр Жапаров вручил ключи от квартир в новом микрорайоне «Хан-Теңири», построенном Государственной ипотечной компанией в Караколе. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Глава государства подчеркнул, что долгожданный и радостный момент добрался и до города Каракол. Здесь реализован масштабный проект по строительству целого микрорайона.

Он объединяет 69 девятиэтажных жилых блоков, в общей сложности 3 тысячи 105 квартир. На этом этапе выданы ключи от 420 квартир. В микрорайоне предусмотрено строительство автостоянки, современных школы и детского сада, мечети. Для комфортной жизни созданы все необходимые инфраструктурные и социальные объекты.

Садыр Жапаров подчеркнул, что при возведении домов используются качественные строительные материалы и строго соблюдаются все требования сейсмической безопасности. Все работы находятся под личным контролем президента.

«Строительство жилых домов в Иссык-Кульской области на этом не заканчивается. До конца 2025 года планируется завершить первый этап строительства многоэтажных домов в городе Чолпон-Ата. Кроме того, недавно началось строительство новых жилых комплексов в городе Балыкчы. Параллельно с этим активно реализуются меры по комплексному развитию всей области в социальном, экономическом и инфраструктурном направлениях», — сказал Садыр Жапаров.

Эффективным инструментом развития регионов является также жилищная программа «Мой дом». По всему Кыргызстану продолжается строительство около 70 тысяч квартир.

«70 тысяч квартир — не предел. Мы продолжим строить жилье и передавать его кыргызстанцам. Благодаря таким инициативам, мы создаем сотни новых рабочих мест, даем дополнительный импульс местной экономике, способствуем развитию строительной отрасли, внутреннего производства, малого и среднего бизнеса», — подчеркнул глава государства.

Садыр Жапаров вручил ключи от новой квартиры жительнице Каракола Махабат Шеримбековой, матери 3 детей, работающей в областной объединенной больнице. А также осмотрел квартиры и побеседовал с новоселами, пожелав им, чтобы новый дом был полон уюта и счастья.
