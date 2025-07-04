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Власть

Председатель ГКНБ подарил двухкомнатную квартиру матери шестерых детей

Сегодня председатель Государственного комитета национальной безопасности Камчыбек Ташиев вручил ключи от двухкомнатной квартиры 29-летней матери шестерых детей Айжан Болотбековой.  Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

По его данным, мать-одиночка и двое из детей относятся к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья.

«Имея на руках пятимесячного ребенка и ограниченные средства, у нее практически не было условий для полноценной жизни вместе с детьми. Из-за отсутствия постоянного жилья она скиталась по квартирам, где испытывала трудности с оплатой аренды. Следовательно, мать шестерых детей обратилась за помощью в мэрию. Однако оттуда не последовало никакой реакции.

В последний момент она обратилась за помощью к председателю ГКНБ. В результате ей вручили ключи от двухкомнатной квартиры в городе», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/vlast/335216/
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