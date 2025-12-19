Мошенничество с квартирой. В Чуйской области задержан подозреваемый

Задержан подозреваемый в мошенничестве, связанном с продажей квартиры, сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По ее данным, 11 декабря 2025 года в ОВД Ыссык-Атинского района с заявлением обратился гражданин С.Р., 1995 года рождения, о принятии мер в отношении мужчины по имени Н., который в марте 2025 года разместил на сайте «Лалафо» объявление о продаже квартиры, расположенной в селе Ивановка.

После проведенных переговоров стороны договорились о покупке указанной квартиры, и в городе Кант гражданин С.Р. передал продавцу денежные средства в размере 1 миллион 50 тысяч сомов. Однако, получив денежные средства, гражданин Н. отказался оформить квартиру на покупателя либо вернуть полученную сумму.

Данный факт был зарегистрирован, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 209 (Мошенничество) УК Кыргызской Республики.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками милиции был установлен гражданин Н.Н., 1987 года рождения, который в порядке статьи 96 УПК КР задержан и водворен в изолятор временного содержания.

В ходе следствия установлено, что указанная квартира оформлена на мать гражданина Н.Н.. Также выяснилось, что, не намереваясь возвращать полученные денежные средства, он планировал повторно выставить квартиру на продажу.



