Мошенничество с квартирой. В Чуйской области задержан подозреваемый

Задержан подозреваемый в мошенничестве, связанном с продажей квартиры, сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.
По ее данным, 11 декабря 2025 года в ОВД Ыссык-Атинского района с заявлением обратился гражданин С.Р., 1995 года рождения, о принятии мер в отношении мужчины по имени Н., который в марте 2025 года разместил на сайте «Лалафо» объявление о продаже квартиры, расположенной в селе Ивановка.
После проведенных переговоров стороны договорились о покупке указанной квартиры, и в городе Кант гражданин С.Р. передал продавцу денежные средства в размере 1 миллион 50 тысяч сомов. Однако, получив денежные средства, гражданин Н. отказался оформить квартиру на покупателя либо вернуть полученную сумму.
В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками милиции был установлен гражданин Н.Н., 1987 года рождения, который в порядке статьи 96 УПК КР задержан и водворен в изолятор временного содержания.
В ходе следствия установлено, что указанная квартира оформлена на мать гражданина Н.Н.. Также выяснилось, что, не намереваясь возвращать полученные денежные средства, он планировал повторно выставить квартиру на продажу.