Стройкомпания обманула женщину на две квартиры. Она просит помощи у президента

В Бишкеке строительная компания обманула женщину на две квартиры. Об этом 24.kg сообщила сама пострадавшая Макен А.

По словам женщины, в 2019 году она купила в строящемся объекте компании «Ренессанс Иншаат» две квартиры. Она тогда оплатила первые 30 процентов суммы — $30 тысяч. Общая сумма — более $80 тысяч. Но строительная фирма не оформляла квартиры на женщину и не представляла документы под разными предлогами. Макен А. потребовала вернуть деньги, но в компании ее проигнорировали.

Позже выяснилось, что фирма «Ренессанс Иншаат» продала одну из ее квартир в микрорайоне «Джал», после чего женщина обратилась в суд. Во время разбирательств в суде компания продала и вторую квартиру, но деньги так и не вернула.

Фирма «Ренессанс Иншаат» заключила договор с компанией «Каусар», которая и достроила объект. Но ни денег, ни квартир женщина так и не получила. Макен А. боится, что останется без вложенных денег и жилья с малолетним ребенком на улице.



Адвокат пострадавшей Елена Гайворонская рассказала, что дело рассматривали в Ленинском районном суде столицы, где приняты незаконные акты. В документе об обеспечении иска заменен единственный земельный участок, принадлежащий «Ренессанс Иншаат», недостроенными, неоформленными и неидентифицированными нежилыми помещениями.«В судебном заседании представитель Госрегистра заявила, что производить замену обеспечения иска данными нежилыми помещениями нельзя. Но судья Жанболотов и судебная коллегия горсуда оставили в силе незаконное определение первой инстанции. Жанболотов неоднократно отказывал ответчикам в удовлетворении замены обеспечения иска, но после вступления в дело строительной компании «Каусар» заявленное идентичное ходатайство удовлетворил», — отметила юрист.Пострадавшая Макен А. и ее адвокат просят обратить внимание на данную проблему президента Садыра Жапарова и главу ГКНБ Камчыбека Ташиева.