14:49
USD 87.45
EUR 101.62
RUB 1.08
Общество

Глава ГКНБ подарил квартиру заслуженному артисту КР Хабибилле Азиреткулову

Председатель Государственного комитета национальной безопасности КР генерал-полковник Камчыбек Ташиев подарил квартиру заслуженному артисту КР Хабибилле Азиреткулову. 

Ранее через Жогорку Кенеш на имя председателя Государственного комитета национальной безопасности было направлено обращение музыканта и композитора Хабибуллы Азиреткулова, имеющего в семье несовершеннолетних детей, о необходимости улучшения жилищного положения, так как он долгие годы проживал на съемной квартире.

В результате выданы ключи от двухкомнатной квартиры в одном из микрорайонов Бишкека для улучшения жилищных условий.

Стоит отметить, что Азиреткулов всю свою жизнь проработал в сфере культуры и никогда не жил в собственном доме. У него 8 детей, четверо из которых взрослые. В настоящее время он достиг пенсионного возраста и в свои 66 лет работает учителем музыки в одной из школ Бишкека.

Сегодня в соответствии с поручениями президента нашей страны руководство Государственного комитета национальной безопасности уделяет внимание удовлетворению потребностей всех отраслей, в том числе и сферы культуры.

Так, в этом году Ташиев сдал в эксплуатацию спортивный зал для Кыргызского национального университета культуры и искусств имени Б.Бейшеналиевой, а также началось строительство нового современного учебного корпуса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/348088/
просмотров: 1544
Версия для печати
Материалы по теме
Мэр Манаса поблагодарил Ташиева за то, что тот «отлупил» его и спикера горкенеша
В Сокулукском районе завершена реконструкция центрального стадиона
Камчыбек Ташиев на встрече РАТС ШОС: КР ведет решительную борьбу с терроризмом
В Джалал-Абаде для президента Садыра Жапарова испекли огромный торт
Садыр Жапаров вручил ключи от квартир в новом микрорайоне Каракола
Мэр Оша вручил новую квартиру еще одной многодетной семье
Председатель ГКНБ подарил двухкомнатную квартиру матери шестерых детей
Мэр города Ош подарил квартиру еще одной семье с тройняшками
Стройкомпания обманула женщину на две квартиры. Она просит помощи у президента
Встать в очередь для получения квартиры от ГИК можно будет через «Түндүк»
Популярные новости
Получаем &laquo;балага суйунчу&raquo;. Какие документы нужны и&nbsp;куда идти Получаем «балага суйунчу». Какие документы нужны и куда идти
Цифровой профиль здоровья. Как узнать всю медицинскую информацию о&nbsp;себе Цифровой профиль здоровья. Как узнать всю медицинскую информацию о себе
20&nbsp;октября: где в&nbsp;Бишкеке и&nbsp;регионах отключат свет 20 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
В&nbsp;Сузакском районе обнаружили уникальные оленные камни В Сузакском районе обнаружили уникальные оленные камни
Бизнес
Бонусы за&nbsp;патент и&nbsp;рефералов в&nbsp;приложении &laquo;Береке&nbsp;2.0&raquo; от&nbsp;&laquo;Айыл Банка&raquo; Бонусы за патент и рефералов в приложении «Береке 2.0» от «Айыл Банка»
&laquo;Элдик Банк&raquo; получил международную награду WSBI SDG Awards 2025 «Элдик Банк» получил международную награду WSBI SDG Awards 2025
Акция от&nbsp;&laquo;Оптима Банка&raquo; для предпринимателей: принимайте QR-платежи без комиссии Акция от «Оптима Банка» для предпринимателей: принимайте QR-платежи без комиссии
KICB формирует устойчивое будущее Кыргызстана через инвестиции в&nbsp;образование KICB формирует устойчивое будущее Кыргызстана через инвестиции в образование
22 октября, среда
14:30
В Бишкеке стартовал IX Международный конкурс исполнителей русского романса В Бишкеке стартовал IX Международный конкурс исполнител...
14:24
Минтруда КР напоминает: 7-8 ноября — рабочие дни
14:11
Водители авто жалуются на отсутствие бензина на заправках Бишкека
14:00
Подземная вода: как в Кыргызстане планируют контролировать артезианские скважины
13:43
Бонусы за патент и рефералов в приложении «Береке 2.0» от «Айыл Банка»