Глава ГКНБ подарил квартиру заслуженному артисту КР Хабибилле Азиреткулову

Председатель Государственного комитета национальной безопасности КР генерал-полковник Камчыбек Ташиев подарил квартиру заслуженному артисту КР Хабибилле Азиреткулову.

Ранее через Жогорку Кенеш на имя председателя Государственного комитета национальной безопасности было направлено обращение музыканта и композитора Хабибуллы Азиреткулова, имеющего в семье несовершеннолетних детей, о необходимости улучшения жилищного положения, так как он долгие годы проживал на съемной квартире.

В результате выданы ключи от двухкомнатной квартиры в одном из микрорайонов Бишкека для улучшения жилищных условий.

Стоит отметить, что Азиреткулов всю свою жизнь проработал в сфере культуры и никогда не жил в собственном доме. У него 8 детей, четверо из которых взрослые. В настоящее время он достиг пенсионного возраста и в свои 66 лет работает учителем музыки в одной из школ Бишкека.

Сегодня в соответствии с поручениями президента нашей страны руководство Государственного комитета национальной безопасности уделяет внимание удовлетворению потребностей всех отраслей, в том числе и сферы культуры.

Так, в этом году Ташиев сдал в эксплуатацию спортивный зал для Кыргызского национального университета культуры и искусств имени Б.Бейшеналиевой, а также началось строительство нового современного учебного корпуса.