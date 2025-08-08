17:31
В Казахстане впервые оштрафовали чиновника за размещение ложной информации

Как сообщает прокуратура Восточно-казахстанской области, он привлечен к административной ответственности за размещение ложной информации госорганом.

По данным СМИ, речь идет о руководителе отдела земельных отношений Самарского района. Прокуроры выявили, что он на сайте аппарата акима района площадью доступных сенокосов указал 180,34 вместо 193,4 гектара, пастбищ — 30,62 вместо 30 гектаров.

В сообщении отмечается, что районный суд привлек чиновника к ответственности еще в конце июня, на сегодня решение вступило в законную силу. Главу отдела оштрафовали на 117 тысяч 960 тенге.

«В республике на текущий момент это единственный факт привлечения должностного лица к административной ответственности за размещение ложной информации на интернет-ресурсе», — заявили в прокуратуре.
