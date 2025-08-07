10:06
Власть
Сюжет: Ситуация вокруг Украины

Ультиматум. Помощник президента РФ прокомментировал визит Стива Уиткоффа

Помощник президента России Юрий Ушаков по итогам встречи Владимира Путина и спецпредставителя Дональда Трампа Стива Уиткоффа дал комментарий журналистам.

«Состоялся весьма полезный и конструктивный разговор. Если назвать темы, то прежде всего, конечно, это украинский кризис, и вторая тема — это перспективы возможного развития стратегического сотрудничества между Россией и США. С нашей стороны, в частности, по украинскому вопросу переданы некоторые сигналы, соответствующие сигналы получены и от президента Трампа. Сейчас ситуация такая, что наш президент владеет полнотой информации, то есть наши сигналы, сигналы от президента Трампа, а Трампу еще о результатах этой встречи не доложено, поэтому я бы воздержался от более подробных комментариев. Посмотрим, когда Уиткофф сможет доложить о состоявшемся сегодня разговоре Трампу. После этого, очевидно, мы сможем и мои комментарии сейчас чем-то еще дополнить, более существенным», — сказал он.

В свою очередь глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев прокомментировал состоявшиеся переговоры Путина и Уиткоффа так: «Конструктивный диалог Россия — США продолжается».

Ранее стало известно, как отреагировал на итоги встречи Дональд Трамп. Он заявил, что встреча с президентом России может состояться в ближайшее время.

Глава Белого дома сказал, что в ближайшее время может состояться его встреча с российским лидером Владимиром Путиным для обсуждения завершения войны в Украине.

«Есть хорошие шансы, что встреча состоится в ближайшее время», — заявил Дональд Трамп журналистам, комментируя сообщения, которые появились в СМИ после переговоров его спецпосланника Стива Уиткоффа с Владимиром Путиным в Москве.

Он также снова повторил, что РФ и США в среду провели «хорошие переговоры», но в то же время не исключил дальнейших вторичных санкций против торговых партнеров Кремля.

Американский лидер отметил, что хочет в течение ближайших недель понять, как скоро можно завершить российско-украинский конфликт. По его словам, он «чувствует обязательство», поэтому должен остановить кризис.

Напомним, Дональд Трамп ранее призвал Москву урегулировать конфликт в Украине в течение 50 дней и пригрозил ввести «очень жесткие тарифы», если соглашение за этот период так и не будет достигнуто. 30 июля он сократил срок ультиматума до десяти дней и ждет окончания войны 8 августа, то есть завтра.
