10:20
USD 87.45
EUR 101.07
RUB 1.07
Власть

Арабские страны призвали ХАМАС уйти от власти в Газе

Египет, Катар, Саудовская Аравия и Иордания подписали документ с призывом к радикальной исламистской группировке ХАМАС прекратить свое правление в секторе Газа и передать оружие Палестинской автономии при международной поддержке. Об этом сообщает DW.

Семистраничный документ, в котором среди прочего осуждается атака ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года, также был подписан Великобританией, Францией, Канадой, Бразилией, Италией, Испанией, Норвегией и Ирландией.

В документе содержатся и призывы к израильской стороне, пишет агентство dpa. В частности, подписанты требуют от Израиля немедленно прекратить боевые действия в Газе и пресечь деятельность еврейских поселенцев на Западном берегу реки Иордан. Признание палестинского государства, по мнению подписавших документ стран, также является «существенной и неотъемлемой частью решения о двух государствах».

Документ, подписанный в ходе конференции по решению о двух государствах в Нью-Йорке, должен быть официально принят ООН к сентябрю, поясняет dpa. Как ожидается, к тому моменту его поддержат еще несколько стран.
Ссылка: https://24.kg/vlast/337966/
просмотров: 1664
Версия для печати
Материалы по теме
Израиль согласился на 60-дневное прекращение огня в секторе Газа, заявил Трамп
Блокада сектора. Израиль согласился возобновить поставки гумпомощи в Газу
Нетаньяху объявил о новом скором наступлении в секторе Газа
Из-за блокады Израиля в секторе Газа царят голод, преступность и болезни — WSJ
Израилю и ХАМАС предложили заключить перемирие до семи лет
Израиль возобновляет боевые действия против ХАМАС
ООН обвинила Израиль в военных преступлениях в Газе
Лига арабских государств предлагает свой план восстановления Газы
Соглашение о прекращении огня. ХАМАС передал Израилю еще шесть заложников
Забрать сектор Газа и переселить его жителей президент Турции назвал абсурдом
Популярные новости
В&nbsp;Казахстане хотят увеличить штрафы за&nbsp;незаконное использование беспилотников В Казахстане хотят увеличить штрафы за незаконное использование беспилотников
В&nbsp;Кыргызстане вводится временная госмонополия на&nbsp;международный интернет В Кыргызстане вводится временная госмонополия на международный интернет
В&nbsp;Кыргызстане разгорается скандал вокруг конкурса на&nbsp;новый гимн В Кыргызстане разгорается скандал вокруг конкурса на новый гимн
Никаких ОПГ. В&nbsp;Кыргызстане восстановят институт рецидива и&nbsp;ужесточат наказание Никаких ОПГ. В Кыргызстане восстановят институт рецидива и ужесточат наказание
Бизнес
Бесплатная карта от&nbsp;O!Bank&nbsp;&mdash; в&nbsp;два раза больше кешбэка с&nbsp;O!Prime Бесплатная карта от O!Bank — в два раза больше кешбэка с O!Prime
Пакистанские инвесторы просят президента защитить их&nbsp;от&nbsp;вымогательства Пакистанские инвесторы просят президента защитить их от вымогательства
MBANK обновился: быстрый вход, новые функции и&nbsp;удобное управление финансами MBANK обновился: быстрый вход, новые функции и удобное управление финансами
Выбери Honor для яркого лета&nbsp;&mdash; верни себе кешбэк 1500 сомов и&nbsp;получи подарки Выбери Honor для яркого лета — верни себе кешбэк 1500 сомов и получи подарки
31 июля, четверг
10:09
На учете в органах пробации Кыргызстана состоит 5 тысяч 613 человек На учете в органах пробации Кыргызстана состоит 5 тысяч...
10:07
Борьба с засухой в Алматы — газоны красят в зеленый цвет
10:06
В Кыргызстане запустят информационную систему «Экспертиза»
10:02
На дне Иссык-Куля нашли загадочную ржавую конструкцию — экологи в шоке
10:00
Участки в аэропортах и на рынках: как ЦИК готовится к выборам