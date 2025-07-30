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Власть

Рейтинг одобрения Дональда Трампа в США упал до рекордных 40 процентов

Рейтинг одобрения Дональда Трампа в США упал до рекордных 40 процентов. Такие итоги получены в ходе опроса, проведенного Reuters.

Reuters
Фото Reuters

Издание опубликовало результаты исследования, проведенного совместно с международной маркетингово-исследовательской компанией Ipsos. Доля американцев, которые поддерживают действия главы Белого дома, снизилась на один процентный пункт за две недели, до 40 процентов. Это самый низкий уровень за второй срок пребывания Трампа у власти. На следующий день после избрания рейтинг его одобрения, по данным издания, составлял 47 процентов.

Reuters отмечает, что американцы по-прежнему обеспокоены решениями Трампа в сфере экономики и иммиграции. Опрос длился три дня, в нем приняли участие 1 тысяча 23 жителя США по всей стране.

Результаты показали поляризацию среди граждан Соединенных Штатов — действия нынешнего президента одобряют 83 процента республиканцев и всего 3 процента демократов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/337918/
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