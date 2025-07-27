Азербайджан ждет от РФ, что она возьмет на себя ответственность за крушение AZAL

Азербайджан ждет от России, что она возьмет на себя ответственность за крушение самолета AZAL и обеспечит справедливость в этом вопросе. Об этом заявил помощник президента Ильхама Алиева Хикмет Гаджиев газете Berliner Zeitung.

Фото СМИ. Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев

По его мнению, напряженность в отношениях между Азербайджаном и РФ возникла именно после крушения самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines.

«Инцидент произошел на территории России, в воздушном пространстве РФ, и мы знаем, как это произошло. Это не секрет. Азербайджан как соседнее государство и государство-партнер ждет от России, что она возьмет на себя ответственность и обеспечит справедливость в этом вопросе», — сказал Хикмет Гаджиев.

Напомним, ранее в Кремле впервые прокомментировали охлаждение отношений РФ и Азербайджана. «В отношениях России и Азербайджана сейчас сложный период. Москва надеется, что он пройдет», — заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Отношения между двумя дружественными странами пошатнулись после того, как 27 июня этого года в Екатеринбурге силовики задержали более 50 человек — уроженцев Азербайджана. Во время следственных мероприятий погибли два брата — Зиеддин и Гусейн Сафаровы, которых называли главными подозреваемыми в деле об убийстве. Кроме этого, еще трех человек госпитализировали.

МИД республики выпустил специальное заявление, в котором назвал действия российских силовиков «неприемлемым насилием». Кроме того, внешнеполитическое ведомство призвало российские власти отреагировать на произошедшее и расследовать нарушения в ходе следственных действий.

28 июня 2025-го МИД Азербайджана вызвал Временного Поверенного в делах посольства РФ Петра Волоковых, чтобы заявить ему «решительный протест» из-за случившегося в Екатеринбурге с азербайджанскими гражданами.

29 июня стало известно, что азербайджанская сторона отменила все российские культурные мероприятия.

Затем в Баку задержали двух журналистов редакции «Sputnik Азербайджан», чуть позже объявлено о закрытии информагентства.

На днях глава Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что решено подать иск против России в международные судебные инстанции в связи с крушением самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL), которое произошло в Казахстане в декабре 2024 года.

«Мы считаем, что действительно сотрудничество двух государств приносит взаимную выгоду. Нам очень важно, чтобы в Азербайджане уважали русских. В РФ живет очень большая азербайджанская диаспора. Почти все представителя диаспоры — наши законопослушные граждане, которые пользуются здесь заслуженным уважением. Те граждане, которые нарушают законы, преследуются по закону», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он также прокомментировал планы Азербайджана подать иск против РФ из-за крушения самолета: «Если Баку примет такое решение, то это их право».