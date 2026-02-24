20:15
Общество

Ответственность большая, зарплата маленькая. Эксперт о нехватке завучей в школах

Желающих работать завучем по воспитательной работе в школах нет — ответственность большая, а заработная плата минимальная. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщила эксперт по школьной медицине Бактыгуль Жумакулова.

По ее словам, воспитательная работа в школах Кыргызстана должна быть поставлена на должном уровне.

«К большому сожалению, должность завуча по воспитательной работе малооплачиваемая. Это очень емкая, ответственная работа, и эта служба страдает. Я работаю в школе и вижу — где-то работа поставлена на должном уровне — и администрация, и учителя работают в командном духе, а в других просто нет завучей, и некому воспитывать детей», — сказала Бактыгуль Жумакулова.

Она добавила, что если нет командной воспитательной работы, то и дети будут вести себя неподобающим образом.

«В хороших школах есть кодексы учителя и ученика. Ребенок, прочитав и подписывая этот документ, понимает, какие его деяния являются правонарушением или преступлением. И когда он знает, то прежде чем что-то сделать, сначала подумает», — уверена эксперт.

Напомним, 16 февраля в школе № 83 произошел конфликт между учеником и преподавателем, переросший в применение физической силы. По факту возбуждено уголовное дело.

В Кыргызстане намерены ужесточить административную ответственность за неуважение к педагогам и вмешательство в их профессиональную деятельность. Если сейчас предусмотрено предупреждение или 10 расчетных показателей (1 тысяча сомов), то предлагается установить предупреждение или 50 расчетных показателей (5 тысяч сомов).

Также усиливается ответственность родителей. Если такое нарушение совершит ребенок до 16 лет, то сейчас предусмотрено только предупреждение. Предлагается установить предупреждение либо штраф в размере 100 расчетных показателей (10 тысяч сомов).
