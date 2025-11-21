В Бишкеке начинают готовить новогодние подарки для детей

Управление социального развития Первомайского района объявило тендер на приобретение сладких новогодних подарков. Об этом сообщает портал госзакупок.

По его данным, на 2 тысячи 773 подарка планируется выделить 3 миллиона 327,6 тысячи сомов.

Управление соцразвития Ленинского района на 2 тысячи 925 сладких кульков намерено потратить 3 миллиона 510 тысяч сомов.

Планируемая стоимость каждого подарка — 1,2 тысячи сомов.

В них должны быть шоколадные плитки, батончики, конфеты и другие кондитерские изделия с хорошими вкусовыми качествами и соответствующим сроком годности. Общий вес подарка должен быть не менее 1,2 килограмма (без учета коробки).