Власть

Камчыбек Ташиев подарил квартиру матери четырех детей и погасил ее кредит

Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев помог матери-одиночке, оказавшейся в тяжелой жизненной ситуации. Об этом сообщили в пресс-центре ведомства.

ГКНБ
Фото ГКНБ. Камчыбек Ташиев подарил квартиру матери-одиночке с четырьмя детьми и погасил ее кредит

По информации ГКНБ, Элеонора Нуралиева с детства осталась без родителей и до 13 лет воспитывалась по чужим домам, после чего жила в детском доме и не смогла получить полноценное образование. Сейчас она одна растит четырех сыновей и длительное время находилась в тяжелом материальном положении.

В сентябре этого года из-за отсутствия средств Элеонора Нуралиева была вынуждена покинуть место проживания и вместе с тремя младшими детьми временно разместилась в кризисном центре «Аялзат» при мэрии Бишкека.

С учетом сложившейся ситуации Камчыбек Ташиев передал матери-одиночке ключи от двухкомнатной квартиры, погасил ее банковский кредит и оказал содействие в оформлении паспорта.
