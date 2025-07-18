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Власть
Сюжет: Ситуация вокруг Украины

Владимир Зеленский анонсировал продажу украинских дронов США

Владимир Зеленский анонсировал продажу украинских дронов США. Он заявил в интервью The New York Post, что обсуждает с Дональдом Трампом «мегасделку» о взаимных поставках вооружений.

из интернета
Фото из интернета

По его словам, Киев предлагает Вашингтону доступ к украинским боевым беспилотникам, которые использовались и были проверены в ходе российско-украинского конфликта, в обмен на закупку Украиной американского оружия. Он добавил, что Украина готова делиться всем опытом, полученным за три года боевых действий.

«Эта технология нужна народу Америки, и ее нужно иметь в своем арсенале», — заявил Зеленский, назвав потенциальную сделку «беспроигрышной» для обеих сторон.

Как отмечает издание, такое соглашение может значительно усилить военный потенциал США, чьи технологии беспилотников, по оценкам экспертов, отстают от российских и китайских.

Ранее Дональд Трамп анонсировал поставки вооружения в Украину, которое будет оплачено странами Европы. По словам американского президента, несколько стран, которые имеют системы ПВО Patriot, отдадут их Украине, а США взамен произведут для них новые. По его словам, ракеты для Patriot уже отправлены.

Российские власти критикуют военную помощь Украине со стороны западных стран, подчеркивая, что это только затянет конфликт.
Ссылка: https://24.kg/vlast/336636/
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