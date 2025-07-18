Владимир Зеленский анонсировал продажу украинских дронов США. Он заявил в интервью The New York Post, что обсуждает с Дональдом Трампом «мегасделку» о взаимных поставках вооружений.

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По его словам, Киев предлагает Вашингтону доступ к украинским боевым беспилотникам, которые использовались и были проверены в ходе российско-украинского конфликта, в обмен на закупку Украиной американского оружия. Он добавил, что Украина готова делиться всем опытом, полученным за три года боевых действий.

«Эта технология нужна народу Америки, и ее нужно иметь в своем арсенале», — заявил Зеленский, назвав потенциальную сделку «беспроигрышной» для обеих сторон.

Как отмечает издание, такое соглашение может значительно усилить военный потенциал США, чьи технологии беспилотников, по оценкам экспертов, отстают от российских и китайских.

Ранее Дональд Трамп анонсировал поставки вооружения в Украину, которое будет оплачено странами Европы. По словам американского президента, несколько стран, которые имеют системы ПВО Patriot, отдадут их Украине, а США взамен произведут для них новые. По его словам, ракеты для Patriot уже отправлены.

Российские власти критикуют военную помощь Украине со стороны западных стран, подчеркивая, что это только затянет конфликт.