Китай создал первый в мире беспилотник из бамбука

В Китае разработали первый беспилотник, конструкция которого частично выполнена из бамбуковых композитов, сообщает South China Morning Post.

South China Morning Post
Фото South China Morning Post

По данным издания, проект реализован Международным центром бамбука и ротанга совместно с Нинбоским институтом технологий Beihang University и компанией Long Bamboo Technology Group. Первый испытательный полет аппарата прошел в Тяньцзине.

Отмечается, что более 25 процентов конструкции дрона изготовлено из композитов на основе бамбука.

Аппарат оснащен поворотными винтами и способен к вертикальному взлету и посадке. Размах его крыла превышает 2,5 метра, масса составляет около 7 килограммов, крейсерская скорость — более 100 километров в час. Продолжительность полета превышает 1 час.

По словам разработчиков, создание такого дрона потребовало решения задач, связанных с формованием материала, прочностью конструкции и устойчивостью к внешней среде.

Одним из ключевых преимуществ бамбуковых композитов называют их низкую стоимость. Они примерно в четыре раза дешевле углеродного волокна, что позволяет сократить стоимость конструкции более чем на 20 процентов. При этом аппарат оказался примерно на 20 процентов легче аналогов из углепластика.
