Дастан Бекешев предлагает повысить налоги на недвижимость для иностранцев

На своей странице Facebook депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев задался вопросом, поддержат ли граждане меру по контролю рынка недвижимости через повышение налогооблажения на квартиры, принадлежащие иностранным гражданам.

«В последнее время ко мне все чаще обращаются граждане, обеспокоенные активной скупкой квартир в Кыргызстане, особенно со стороны граждан КНР. Люди боятся, что такими темпами скоро самим кыргызстанцам жилье станет не по карману», — сообщает депутат.

«Можно, конечно, полностью запретить иностранцам покупать квартиры. Это будет популярное решение. Но давайте честно — мы потеряем инвестиции, а экономика пострадает. Можно оставить все как есть. Но это путь к будущим конфликтам. Цены будут расти, доступность жилья — снижаться. Люди все чаще будут чувствовать несправедливость. Можно было бы ввести разрешительную систему, но мы уже знаем, чем это заканчивается — бюрократией и коррупцией.

Поэтому я предлагаю разумный компромисс — повышенное налогообложение недвижимости, принадлежащей иностранцам. Это сразу решает несколько задач:

— пополняется местный бюджет;

— охлаждается перегретый рынок жилья;

— защищаются интересы наших граждан.

Налоги — это не запрет, а инструмент. Через них мы можем направлять иностранный спрос в нужное русло, не нанося вреда развитию страны», — добавляет нардеп.