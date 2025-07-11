Родители детей с ОВЗ смогут бесплатно получать юрпомощь по семейным спорам

Президент подписал поправки в Закон «О гарантированной государством юридической помощи», которые расширяют права родителей и опекунов детей с ограниченными возможностями здоровья.
Теперь граждане смогут получать квалифицированную юридическую помощь бесплатно и без учета дохода по ряду дел, касающихся семейных споров:
- при разводе;
- при лишении родительских прав;
- при взыскании алиментов;
- при определении места жительства ребенка;
- при установлении порядка общения с ребенком;
- при исках о материальном обеспечении и жилье для детей;
- при исках о содержании детей, обучающихся в детсадах, школах, колледжах и вузах всех форм;
- при исках о взыскании дополнительных расходов на детей в фиксированной сумме.
Закон вступит в силу через 15 дней.