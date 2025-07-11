12:23
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Власть

Родители детей с ОВЗ смогут бесплатно получать юрпомощь по семейным спорам

Президент подписал поправки в Закон «О гарантированной государством юридической помощи», которые расширяют права родителей и опекунов детей с ограниченными возможностями здоровья.

Теперь граждане смогут получать квалифицированную юридическую помощь бесплатно и без учета дохода по ряду дел, касающихся семейных споров:

  • при разводе;
  • при лишении родительских прав;
  • при взыскании алиментов;
  • при определении места жительства ребенка;
  • при установлении порядка общения с ребенком;
  • при исках о материальном обеспечении и жилье для детей;
  • при исках о содержании детей, обучающихся в детсадах, школах, колледжах и вузах всех форм;
  • при исках о взыскании дополнительных расходов на детей в фиксированной сумме.

Закон вступит в силу через 15 дней.
Ссылка: https://24.kg/vlast/335890/
просмотров: 216
Версия для печати
Материалы по теме
Готовы ли вы к проверке от президента? Пройдите тест: какой вы госслужащий
HRW призывает Садыра Жапарова наложить вето на законопроекты о СМИ и акыйкатчи
В КР вступают в силу новые правила бухучета и аудита: что важно знать бизнесу
Власти ответили на критику: в развитие Нарына вложили свыше 9 миллиардов сомов
Указ президента КР: новые правила для политических и специальных должностей
В Академии госуправления при президенте сменился ректор
Граждане с погашенной судимостью не смогут претендовать на пост президента КР
Глава управления президента России приехал в Нарын, чтобы поздравить аксакала
В Бишкеке стартовал футбольный турнир «Мурас» с участием Садыра Жапарова
Сколько заработало за три года управление делами президента Кыргызстана
Популярные новости
Камчыбек Ташиев разрешил снести заброшенный кинотеатр &laquo;Весна&raquo; в&nbsp;городе&nbsp;Ош Камчыбек Ташиев разрешил снести заброшенный кинотеатр «Весна» в городе Ош
Скоро посадим инспекторов и&nbsp;руководителей Счетной палаты&nbsp;&mdash; Камчыбек Ташиев Скоро посадим инспекторов и руководителей Счетной палаты — Камчыбек Ташиев
Угрозы Трампа &laquo;разбомбить Москву&raquo; прокомментировали в&nbsp;Кремле Угрозы Трампа «разбомбить Москву» прокомментировали в Кремле
Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что намерен посетить Кыргызстан Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что намерен посетить Кыргызстан
Бизнес
Успейте принять участие в&nbsp;акции &laquo;Банка Компаньон&raquo; и&nbsp;выиграть квартиру в&nbsp;Бишкеке Успейте принять участие в акции «Банка Компаньон» и выиграть квартиру в Бишкеке
Без очередей и&nbsp;касс: оплачивайте услуги Минстроя через MegaPay Без очередей и касс: оплачивайте услуги Минстроя через MegaPay
&laquo;Переходи на&nbsp;О! Комбо&raquo;&nbsp;&mdash; смотри 200+ каналов в&nbsp;O!TV бесплатно «Переходи на О! Комбо» — смотри 200+ каналов в O!TV бесплатно
&laquo;Компаньон Business&raquo;: банк в&nbsp;кармане «Компаньон Business»: банк в кармане
11 июля, пятница
12:12
Мэрия Бишкека: На бульваре Эркиндик сломано 28 саженцев Мэрия Бишкека: На бульваре Эркиндик сломано 28 саженцев...
12:10
Государство оплатит учебу: утверждены гранты на 2025–2026 учебный год
12:00
Кто захватил авторынок Кыргызстана и что на самом деле влияет на цену машины
11:47
О трех крупных энергетических проектах с Турцией рассказали в Минэнерго КР
11:42
Ваучерный механизм. На получение гранта поступило более 560 заявок