Родители детей с ОВЗ смогут бесплатно получать юрпомощь по семейным спорам

Президент подписал поправки в Закон «О гарантированной государством юридической помощи», которые расширяют права родителей и опекунов детей с ограниченными возможностями здоровья.

Теперь граждане смогут получать квалифицированную юридическую помощь бесплатно и без учета дохода по ряду дел, касающихся семейных споров:

при разводе;

при лишении родительских прав;

при взыскании алиментов;

при определении места жительства ребенка;

при установлении порядка общения с ребенком;

при исках о материальном обеспечении и жилье для детей;

при исках о содержании детей, обучающихся в детсадах, школах, колледжах и вузах всех форм;

при исках о взыскании дополнительных расходов на детей в фиксированной сумме.

Закон вступит в силу через 15 дней.