На совещании в городе Оше глава ГКНБ Камчыбек Ташиев рассказал о планах снова повысить оклад судей.

По его словам, в прошлом году служители Фемиды районных судов получали 40-50 тысяч сомов в месяц. В связи с этим президент Садыр Жапаров дал поручение повысить им зарплату.

«Он сказал, чтобы минимальная зарплата районного судьи была 300 тысяч сомов. Мы работаем над выполнением поручения, скоро выйдет решение. Областные судьи будут получать 400 тысяч сомов, в Верховном суде 450 тысяч сомов. Но это только оклад. С учетом выслуги лет и других надбавок зарплата будет выше», — сказал Камчыбек Ташиев.

Напомним, в 2022 году оклад судей увеличили до 160 тысяч сомов. До этого их зарплата составляла 81 тысячу сомов.