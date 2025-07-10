Камчыбек Ташиев подарил авто бронзовому призеру Кубка мира по боксу

Фото ГКНБ. Ташиев подарил авто спортсмену Нурадину Рустамбек уулу за бронзу на Кубке мира

Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев встретился с кыргызстанским спортсменом Нурадином Рустамбек уулу, завоевавшим бронзовую медаль на Кубке мира по боксу в Астане. Об этом сообщает пресс-служба служба Госкомитета нацбезопасности.

Генерал-полковник поздравил спортсмена с высоким результатом и в знак признания его успеха вручил автомобиль. Также Камчыбек Ташиев пожелал Нурадину дальнейших спортивных побед и выразил уверенность, что он станет боксером мирового уровня, прославляющим страну на международной арене.

Глава ГКНБ подчеркнул, что государство и в дальнейшем будет оказывать всестороннюю поддержку спортсменам, добивающимся успехов.

В свою очередь Нурадин Рустамбек уулу поблагодарил Камчыбека Ташиева за внимание и ценный подарок.

Напомним, Рустамбек уулу выступал в весовой категории до 75 кг. В четвертьфинале он одержал победу над соперником из Англии, а 5 июля сражался за выход в финал с болгарским боксером. По итогам трех раундов судьи отдали победу болгарину. Таким образом, кыргызстанец занял третье место и завоевал бронзу.