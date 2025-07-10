16:56
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Власть

Камчыбек Ташиев подарил авто бронзовому призеру Кубка мира по боксу

Фото ГКНБ. Ташиев подарил авто спортсмену Нурадину Рустамбек уулу за бронзу на Кубке мира

Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев встретился с кыргызстанским спортсменом Нурадином Рустамбек уулу, завоевавшим бронзовую медаль на Кубке мира по боксу в Астане. Об этом сообщает пресс-служба служба Госкомитета нацбезопасности.

Генерал-полковник поздравил спортсмена с высоким результатом и в знак признания его успеха вручил автомобиль. Также Камчыбек Ташиев пожелал Нурадину дальнейших спортивных побед и выразил уверенность, что он станет боксером мирового уровня, прославляющим страну на международной арене.

Глава ГКНБ подчеркнул, что государство и в дальнейшем будет оказывать всестороннюю поддержку спортсменам, добивающимся успехов.

В свою очередь Нурадин Рустамбек уулу поблагодарил Камчыбека Ташиева за внимание и ценный подарок.

Напомним, Рустамбек уулу выступал в весовой категории до 75 кг. В четвертьфинале он одержал победу над соперником из Англии, а 5 июля сражался за выход в финал с болгарским боксером. По итогам трех раундов судьи отдали победу болгарину. Таким образом, кыргызстанец занял третье место и завоевал бронзу.
Ссылка: https://24.kg/vlast/335834/
просмотров: 299
Версия для печати
Материалы по теме
Обрезы и пистолеты, принадлежащие ОПГ Кольбаева, нашли в Чуйской области
Законы против коррупции дают положительный эффект. Ташиев привел статистику
Государству возвращен торговый рынок «Кербен Базар» в Таласе
Прикрывались связями с сыном Ташиева. Задержаны подозреваемые в мошенничестве
ГКНБ КР: Государству возвращены детские лагеря и оздоровительный комплекс
В Бишкеке санврач задержан по подозрению в системном вымогательстве
На собрании с участием Камчыбека Ташиева забрали на допрос шесть чиновников
Ташиев вновь потребовал у сотрудников ГКНБ прекратить преследования невиновных
Все сотрудники ГКНБ будут обеспечены жильем от ГИК — Камчыбек Ташиев
ГКНБ: в КНУ имени Ж.Баласагына отчислили почти 3 тысячи фиктивных студентов
Популярные новости
После критики Камчыбека Ташиева глава Минтранса отправился инспектировать дороги После критики Камчыбека Ташиева глава Минтранса отправился инспектировать дороги
Камчыбек Ташиев разрешил снести заброшенный кинотеатр &laquo;Весна&raquo; в&nbsp;городе&nbsp;Ош Камчыбек Ташиев разрешил снести заброшенный кинотеатр «Весна» в городе Ош
Угрозы Трампа &laquo;разбомбить Москву&raquo; прокомментировали в&nbsp;Кремле Угрозы Трампа «разбомбить Москву» прокомментировали в Кремле
Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что намерен посетить Кыргызстан Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что намерен посетить Кыргызстан
Бизнес
Без очередей и&nbsp;касс: оплачивайте услуги Минстроя через MegaPay Без очередей и касс: оплачивайте услуги Минстроя через MegaPay
&laquo;Переходи на&nbsp;О! Комбо&raquo;&nbsp;&mdash; смотри 200+ каналов в&nbsp;O!TV бесплатно «Переходи на О! Комбо» — смотри 200+ каналов в O!TV бесплатно
&laquo;Компаньон Business&raquo;: банк в&nbsp;кармане «Компаньон Business»: банк в кармане
Финансирование объединенных товаропроизводителей вместе с&nbsp;&laquo;Элдик Банком&raquo; Финансирование объединенных товаропроизводителей вместе с «Элдик Банком»
10 июля, четверг
16:53
ГКНБ задержал адвоката по подозрению в вымогательстве ГКНБ задержал адвоката по подозрению в вымогательстве
16:46
Кабмин выделил средства на льготные кредиты для граждан. На что их можно взять
16:41
Камчыбек Ташиев подарил авто бронзовому призеру Кубка мира по боксу
16:35
Без очередей и касс: оплачивайте услуги Минстроя через MegaPay
16:34
Проливные дожди затопили новый муниципальный рынок Оша. Торговцы возмущены