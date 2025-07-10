Белый дом намерен сократить финансирование NASA и уволить 5 тысяч сотрудников

В США более 2 тысяч высокопоставленных сотрудников Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) намерены подать в отставку. Об этом пишет Politico со ссылкой на документы.

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Отмечается, что это связано с проводимой политикой сокращения персонала. При администрации президента Дональда Трампа в последние месяцы космической отрасли страны и 18 тысячам сотрудников NASA угрожают увольнения и сокращение бюджета. Это приведет к отмене десятков научных программ.

Белый дом намерен уменьшить финансирование NASA на 25 процентов и сократить 5 тысяч старших сотрудников управления. Некоторым из них предложили досрочно выйти на пенсию, получить компенсационные выплаты и воспользоваться отсроченным увольнением.

Ранее Дональд Трамп рассказал на странице в своей соцсети Truth Social, что миллиардер Илон Маск просил назначить своего друга директором NASA.

Глава Белого дома назначил на этот пост министра транспорта США Шона Даффи пока в статусе временно исполняющего обязанности.