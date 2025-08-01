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Техноблог

Роскосмос и NASA договорились о продлении работы МКС

Фото Wired. Международная космическая станция

Международная космическая станция продолжит работу до 2028 года, после начнется подготовка к ее затоплению. Об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов по итогам переговоров с исполняющим обязанности руководителя NASA Шоном Даффи, сообщил ТАСС.

Это первая личная встреча глав космических агентств с 2018 года.

По словам Дмитрия Баканова, вопрос о затоплении станции будут решать совместно в 2028-2030 годах, при этом не исключено, что до 2030 года МКС продолжит работать в обычном режиме.

 

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Процесс затопления космической станции — это сложная и постепенная процедура, которая начинается за полтора-два года до падения обломков на Землю. В качестве «космического кладбища» используют Точку Немо в Тихом океане — самое удаленное от людей место на планете.

Затопление станции требует значительных расходов топлива для снижения ее орбиты. Сейчас единственными кораблями, которые обладают достаточным запасом горючего для этой задачи, являются российские грузовики «Прогресс».

Однако NASA заключило контракт с компанией SpaceX на создание собственного «корабля сведения» на базе Crew Dragon. Если проект реализуют в срок, затопление МКС осуществят совместными усилиями с использованием двух «Прогрессов» и одного корабля SpaceX.

История МКС началась в 1998 году. Тогда на орбиту вывели ее первый модуль «Заря», который состыковали с американским блоком «Юнити».

После затопления МКС США планируют создать коммерческую станцию с аналогичными орбитальными параметрами, а Россия — собственную на полярной орбите, пишет издание @hi-tech.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/338252/
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